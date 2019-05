La rete servirà oltre ventimila residenti

Sono stati consegnati i lavori che consentiranno alla borgata marinara palermitana di Sferracavallo di avere una nuova rete fognaria. Un intervento che la frazione attende da anni e che potrà salvaguardare la riserva marina protetta istituita nelle acque antistanti. I lavori per la realizzazione delle nuove fogne coinvolgeranno anche la borgata di Tommaso Natale.

Il cantiere che partirà a breve realizzerà una nuova rete fognaria dinamica nella borgata e nel quartiere Tommaso Natale per assicurare un’efficiente depurazione delle acque reflue e uscire dall’infrazione europea. L’intervento è gestito dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione Enrico Rolle, perché tra quelli necessari a far uscire l’agglomerato di Palermo dalla procedura comunitaria (C-565/10) per la quale l’Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea al pagamento di una sanzione pecuniaria. “Il quinto cantiere a partire nella città di Palermo – spiega il commissario Rolle – servirà oltre ventimila residenti, più gli oltre settemila fluttuanti stagionali, in una zona con molte componenti ambientali di cui tenere conto: oltre a una corretta depurazione, l’intervento consentirà di salvaguardare l’area protetta della ‘Riserva Marina di Capo Gallo – Isola delle Femmine’, un sito di interesse comunitario di particolare pregio”.

Con la consegna dei lavori al Consorzio affidatario, avvenuta nella mattinata, può partire il cantiere che in circa sette mesi dovrà realizzare oltre 1,8 chilometri di rete per la condotta di pressione, 2.800 metri di collettori secondari lungo le strade dei quartieri, oltre ad un emissario di grande diametro lungo via Nicoletti di 770 metri. Per l’intercettazione dei reflui delle due borgate si provvederà all’implementazione dell’esistente stazione di sollevamento della condotta sottomarina di Sferracavallo. L’importo dei lavori affidati alla Società Consorzio Stabile Valori, all’esito della gara condotta dalla stazione appaltante Invitalia, è di circa 1,8 milioni di euro più IVA. Per la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori il Commissario si avvale di Sogesid, Società “in house” del Ministero dell’Ambiente, mentre la direzione lavori è svolta dallo “Studio Applicazioni Idrauliche”.