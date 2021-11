IL SOPRALLUOGO DI FABIO GIAMBRONE E SERGIO MARINO

Prosegue l’opera di riqualificazione e di pedonalizzazione del centro città di Palermo. Si è svolto, martedì mattina, un sopralluogo del vicesindaco Fabio Giambrone e dell’assessore Sergio Marino, per verificare lo stato dei lavori della pedonalizzazione di via Emerico Amari.

La “rambla” interconnetterà il Porto con il centro città, attraverso un tappeto d’asfalto colorato ed adornato con panchine ed aree ristoro. La consegna del cantiere doveva avvenire entro il 31 ottobre ma, per motivi tecnici, slitterà di una quindicina di giorni.

Giambrone: “Quindici giorni per la riconsegna”

Sparirà quindi definitivamente il cantiere che ha ostruito l’area del Porto per diversi anni. Ciò, ovviamente, anche alla luce dei lavori dell’anello ferroviario. Soddisfatto il vicesindaco Fabio Giambrone, che annuncia l’imminente chiusura del cantiere. “I lavori sono a buon punto. Abbiamo qualche giorno di ritardo, ma ci può stare. I lavoratori del Coime stanno lavorando alacremente sotto la guida del dottore Teriaca. Noi contiamo di finire tra quindici-venti giorni“.

Interventi di riqualificazione urbana che, sostiene l’esponente dell’Amministrazione Orlando, saranno un elemeneto attrattivo per turisti e cittadini del capoluogo siciliano. “Siamo nella parte finale degli interventi, che prevede la colorazione dell’asfalto. E poi consegneremo questa nuova area pedonale, per chi arriva dal mare, alla città. E’ un segnale forte, che mette in collegamento il Porto con il centro. Un’opera di riqualificazione che oggi interessa via Amari ma che in precedenza ha riguardato piazzetta Bagnasco e via Granatelli”.

Marino: “Opera di riqualificazione attesa da tempo”

Sulla stessa linea anche l’assessore Sergio Marino, presente al sopralluogo. “Un’opera di riqualificazione attesa da tempo. Qui c’è il Porto, principale punto d’accesso per i turisti. Persone che vanno verso il centro storico. Via Amari diventa il punto d’ingresso della città e si deve presentare nel modo migliore possibile. Questo è l’impegno che stiamo cercando di perseguire.

Teriaca: “Via Amari entra in circuito virtuoso”

A dirigere i lavori effettuati dagli operatori del Coime il dirigente Francesco Teriaca. “I lavori sono in stato avanzato. Contiamo di consegnare il tutto entro quindici giorni lavorativi. Tuttavia, abbiamo un problema non nostro, ovvero vi potrebbe essere il passaggio di una tranche di fibra ottica dalla zona, che potrebbe far slittare di qualche giorno la consegna. Via Amari entrerà in un circuito virtuoso, insieme ad altri interventi di riqualificazione effettuati, che porterà i turisti dal mare fino al centro della città.