Traffico alla Cala e al Porto, lo sfogo di una residente, “Togliete la Ztl” (VIDEO)

Pietro Minardi di

16/10/2021

I residenti di via Francesco Crispi, a Palermo, continuano a soffrire il traffico che è aumentato esponenzialmente in zona negli ultimi mesi ed anni. Se dal lato destro è il Porto con i suoi imbarcaderi a preoccupare gli abitanti dell’area, dall’altra parte ci pensano i lavori sul sistema d’illuminazione e i cantieri per il collettore fognario. Interventi che non saranno conclusi prima del mese di dicembre, paventando così disagi fino alla fine dell’anno. Il problema si aggrava, come è ovvio, durante le ore di punta, come palesato dalla nostra live dell’8 ottobre. Code di macchine che arrivano ad estendersi fino a piazza della Pace. Una questione, quella della viabilità fra Porto e Cala, sulla quale si attende la relazione dei mobility manager nominati dal Comune di Palermo. Riusciranno i due tecnici, nominati dall’Amministrazione, a trovare una soluzione a questa matassa? Lo sfogo di una residente (VIDEO) Intanto, bisogna pensare al presente. Un’attualità fatta di smog e di code chilometriche, come racconta una residente di via Francesco Crispi. “Non siete coerenti con ciò che dite – sottolinea V.B. rivolgendosi agli amministratori comunali-. Parlate di provvedimenti anti-inquinamento e poi permettete che il traffico si blocchi in questa maniera. Soprattutto alla luce del cantiere sullo scavo fognario. Vetture a parte, si parla della salute del cittadino. Basta guardare l’incolonnamento di macchine che parte da via Francesco Crisipi, in zona Porto, con tutti i mezzi pesanti. La signora pone l’accento sulla possibilità di sospendere la zona a traffico limitato, almeno fino al completamento dei lavori. “Se ne parla all’infinito, ma quando fanno le regole, poi per toglierle ci vuole troppo. In questo momento, dovrebbe essere tolta la Ztl in via Roma, almeno fino al completamento del cantiere. Tutto questo è semplicemente assurdo”. Interventi che, secondo quanto riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo, non termineranno prima di dicembre. Mese in cui si dovrebbero chiudere i cantieri relativi all’aggiornamento del sistema di illuminazione e al collettore fognario. L’assessore Catania: “Lunedì relazione dei mobility manager” Intervenuto ai nostri microfoni, l’assessore alla Mobilità Giusto Catania ha così commentato l’impasse fra la Cala e il Porto di Palermo. “I mobility manager, fra oggi e lunedì, effettueranno un sopralluogo, per capire che interventi medicatori si possono mettere in atto. Attendo una relazione proprio su questi aspetti. Il traffico non è l’oggetto preciso della questione, ma i cantieri. Io ho mandato i mobility manager per verificare se ci possono essere misure mitigatorie, anche legate al problema degli imbarcaderi. Sotto quest’aspetto abbiamo già parlato con l’Autorità Portuale. Lunedì avrò quindi proposte per verificare se ci sono misure attuabili su quel tratto di strada, ma la soluzione vera è solo la fine dei cantieri”.

I residenti di via Francesco Crispi, a Palermo, continuano a soffrire il traffico che è aumentato esponenzialmente in zona negli ultimi mesi ed anni. Se dal lato destro è il Porto con i suoi imbarcaderi a preoccupare gli abitanti dell’area, dall’altra parte ci pensano i lavori sul sistema d’illuminazione e i cantieri per il collettore fognario. Interventi che non saranno conclusi prima del mese di dicembre, paventando così disagi fino alla fine dell’anno.

Il problema si aggrava, come è ovvio, durante le ore di punta, come palesato dalla nostra live dell’8 ottobre. Code di macchine che arrivano ad estendersi fino a piazza della Pace. Una questione, quella della viabilità fra Porto e Cala, sulla quale si attende la relazione dei mobility manager nominati dal Comune di Palermo. Riusciranno i due tecnici, nominati dall’Amministrazione, a trovare una soluzione a questa matassa?

Lo sfogo di una residente (VIDEO)

Intanto, bisogna pensare al presente. Un’attualità fatta di smog e di code chilometriche, come racconta una residente di via Francesco Crispi. “Non siete coerenti con ciò che dite – sottolinea V.B. rivolgendosi agli amministratori comunali-. Parlate di provvedimenti anti-inquinamento e poi permettete che il traffico si blocchi in questa maniera. Soprattutto alla luce del cantiere sullo scavo fognario. Vetture a parte, si parla della salute del cittadino. Basta guardare l’incolonnamento di macchine che parte da via Francesco Crisipi, in zona Porto, con tutti i mezzi pesanti.

La signora pone l’accento sulla possibilità di sospendere la zona a traffico limitato, almeno fino al completamento dei lavori. “Se ne parla all’infinito, ma quando fanno le regole, poi per toglierle ci vuole troppo. In questo momento, dovrebbe essere tolta la Ztl in via Roma, almeno fino al completamento del cantiere. Tutto questo è semplicemente assurdo”. Interventi che, secondo quanto riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo, non termineranno prima di dicembre. Mese in cui si dovrebbero chiudere i cantieri relativi all’aggiornamento del sistema di illuminazione e al collettore fognario.

L’assessore Catania: “Lunedì relazione dei mobility manager”

Intervenuto ai nostri microfoni, l’assessore alla Mobilità Giusto Catania ha così commentato l’impasse fra la Cala e il Porto di Palermo. “I mobility manager, fra oggi e lunedì, effettueranno un sopralluogo, per capire che interventi medicatori si possono mettere in atto. Attendo una relazione proprio su questi aspetti. Il traffico non è l’oggetto preciso della questione, ma i cantieri. Io ho mandato i mobility manager per verificare se ci possono essere misure mitigatorie, anche legate al problema degli imbarcaderi. Sotto quest’aspetto abbiamo già parlato con l’Autorità Portuale. Lunedì avrò quindi proposte per verificare se ci sono misure attuabili su quel tratto di strada, ma la soluzione vera è solo la fine dei cantieri”.