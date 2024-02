La denuncia dei residenti: "Colpa degli abusivi"

Costretti a fare lo slalom in mezzo a rifiuti e persino a sacchetti di urina. Questa è l’odissea che ogni venerdì pomeriggio si trovano ad affrontare i residenti di via Ammiraglio Rizzo e dintorni, a Palermo. All’interno del quartiere Aquasanta infatti, ogni weekend si svolge il tradizionale mercato rionale. Punto di ritrovo per diverse centinaia di palermitani per acquistare generi alimentari e vestiario. Un gruppo itinerante che serve anche altre aree della città, il quale però paga purtroppo lo scotto dell’abusivismo e di una disorganizzazione generale che fa storcere il naso agli abitanti della zona.

Il racconto di un residente: “Costretti a fare slalom fra sacchetti di urina”





“Ogni venerdì c’è il mercatino rionale di via Guido Jung – dichiara V.A., residente della zona -. Viviamo disagi fino alle ore 17, orario nel quale i mezzi della Rap finiscono di pulire la strada. Ma oltre alla sporcizia lasciata sul posto ogni venerdì da diversi anni, ci troviamo a dover fare lo slalom fra le sacche di urina che gli ambulanti lasciano per terra. Una cosa vergognosa”.

“Ci sono i bagni chimici”

Un problema che, secondo i residenti di via Ammiraglio Rizzo e dintorni, potrebbe essere potenzialmente evitato attraverso gli strumenti già oggi a disposizione di avventori e commercianti. “Va detto che a poche decine di metri dal mercato rionale, vengono posizionati due bagni chimici destinati ad evitare simili eventualità. Tutto ciò al netto del fatto che gli ambulanti abusivi si collocano lungo via Ammiraglio Rizzo, costringendo auto e mezzi pubblici a dovere fare lo slalom fra pedoni e veicoli in doppia fila“.

La proposta

Fatto che, logicamente, crea immani disagi alla viabilità e al trasporto pubblico locale. Un problema sul quale i residenti muovono una proposta al Comune. “Perchè non spostare il mercato rionale in via Fileti? La strada è aperta da poco più di dieci anni e si presta maggiormente ad un simile afflusso di ambulanti”.