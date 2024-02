La testimonianza: "A volte devo accendere la torcia per portare a passeggio il cane"

Costretti a brancolare nel buio a causa del mancato funzionamento degli impianti d’illuminazione pubblica. Protestano alcuni residenti del quartiere Acquasanta di Palermo. Da via Ruggero Marturano a via Ammiraglio Rizzo, passando per via Castellana Bandiera e via Guglielmo Peralta. La lista delle strade al momento a lume di candela è lunga. E non sarebbe il primo caso di guasto riscontrato nell’ultimo mese.

Acquasanta al buio, la rabbia dei residenti







A rappresentare un problema, come già avvenuto in altri casi, è la vetustità degli impianti. In città, come è noto, è in corso l’aggiornamento strutturale di diverse aree del capoluogo siciliano. Ma alcune non sono state ancora coperte dall’upgrade. Così, in diversi casi, i residenti sono costretti a fare i conti con disservizi quotidiani e, purtroppo duraturi. “Sto camminando al buio in via Castellana Bandiera – ha commentato Erminia Scaglia, residente della zona che ha ripreso con il proprio telefonino lo stato del quartiere dell’ottava circoscrizione -. Le luci che si vendono sono di negozi o di auto in transito. I pali ci sono ma sono completamente spenti. Due anni fa, una brutta ondata di vento ha battuto giù un palo non è stato ripristinato, così come il muretto danneggiato. Via Ammiraglio Rizzo è un po’ più illuminata, ma solo attraverso le attività commerciali. Tra l’altro, gli alberi non vengono potati. Quindi, anche laddove l’impianto funzionasse, non si vedrebbe lo stesso nulla”.

Un problema già segnalato in precedenza nelle scorse settimane dal presidente dell’ottava circoscrizione Marcello Longo, il quale aveva sottolineato le difficoltà attraversate dai propri territori sull’illuminazione pubblica. Ma nel quartiere Acquasanta i problemi sembrano continuare. Sulla questione, da AMG fanno sapere che si tratta di un “guasto di uno dei due circuiti che alimentano gli impianti della zona compresa fra via ammiraglio Rizzo e via Guli. La riparazione è in corso. Gli impianti saranno in funzione, laddove possibile, a punti luce alternati”.

