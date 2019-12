riaccesi numerosi punti luce ma la situazione resta critica

Numerose strade al buio a Palermo, dove l’incolumità di pedoni ed automobilisti è seriamente in pericolo.

Amg Energia, l’azienda che gestisce il servizio di illuminazione pubblica in città, ha reso noto il completamento di un intervento straordinario per ripristinare 320 punti luce a Pallavicino.

Inoltre, dopo un ingente guasto, è stata riattivata la cabina di illuminazione pubblica Niscemi, con la riaccensione dei punti luce ancora nella zona di Pallavicino, fra piazza Niscemi, viale del Fante, via Dominici e via Danimarca.

Il presidente di Amg Energia, Mario Butera, ha detto che “l’impegno dell’azienda è massimo a fronte delle criticità legate soprattutto alla vetustà degli impianti”. Analogo intervento è stato effettuato a Borgo Nuovo dove erano rimasti spenti per giorni 600 punti luce.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, sono davvero molti i cittadini che commentano sul sito internet della testata denunciando disservizi in diverse zone della città dove manca l’illuminazione pubblica.

E’ il caso di Giuseppe che denuncia: “Una vergogna inaudita tutte le strade a Palermo nel totale buio per andare e tornare dal centro commerciale Forum non vi dico”. E ancora, scrive Claudia: “In via Ernesto Basile la situazione è molto preoccupante. Non si vede nulla. In alcuni tratti i punti luce sono spenti, in altri invece, gli alberi sono cresciuti a dismisura e le chiome coprono totalmente la luce”.

