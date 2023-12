In corso il periodo di prova. Dopodichè impianti passeranno alla gestione di AMG

A Palermo non si accende soltanto l’albero. Arrivano le prime risposte concrete dall’Amministrazione Comunale in merito ai lavori condotti negli scorsi mesi nell’area Nord della città per aggiornare gli impianti d’illuminazione del capoluogo siciliano. Interventi che hanno visto coinvolte, ad esempio, le aree dello Zen e di Mondello e che stanno interessando al momento il quartiere dell’Arenella. In attesa che il piano di opere intrapreso dagli uffici, arrivano buone notizie per i cittadini di Sferracavallo. Il Comune ha infatti annunciato l’attivazione dei nuovi impianti di illuminazione all’interno della borgata marinara della settima circoscrizione. I pali, che illumineranno le strade con dei led di nuova generazione, sono stati già accesi. Al momento, sono sottoposti ad un periodo di prova.

Le strade ripristinate

Nel dettaglio, ecco le strade dove sono già stati attivati i nuovi impianti di illuminazione per il periodo di prova: piazza Beccadelli, via del Leone, via Tibullo, via Plauto, Belvedere, via Torretta/via del Leone, via Catullo, via Sallustio, via Tacito, via Ovidio, via del Manderino, via Sferracavallo, via Rizzuto, via dell’Arancio, via del Cedro, vicolo Geloso, P.ta Reina, via San Pancrazio, via Publio Terenzio, piazza Marina di Sferracavallo, cortile Giammanco/Mansueto, via Amorello, via Tabò, via dei Pescatori, via dei Barcaiuoli, via Dammuso, via Virgilio, via Orazio, via Ennio, via Duilio, via Lucrezio, via Cavallo, via Pegaso, via Proserpina, via Mandarino/piazza Plutarco, via Scalo di Sferracavallo, via Barcarello, Banchina Sferracavallo, vicolo della Ferrovia, piazzetta del Casello, via Feli, via Masbel, via Aristotele, via Schillaci, via Zenone, via Pegaso, via Proserpina, via Filisto, via Materino, via del Tritone, via Amari/Villa Maggiore Amari, via delle Naiadi.

Soddisfatto del risultato raggiunto il sindaco Roberto Lagalla. “L’amministrazione inizia dall’illuminazione per quanto riguarda le opere di rigenerazione della borgata. Questo intervento, infatti, riguarda un piano integrato di opere che fa capo alla Direzione generale del Comune, ma che investe tutti gli uffici. Inoltre, sono state già stanziate le somme per la progettazione della strada che collegherà via Nicoletti con Sferracavallo, per la quale servirà un finanziamento di circa 5 milioni di euro. È un piano che nasce dalle recenti riunioni che ho avuto con gli uffici. Riunioni che hanno coinvolto anche la circoscrizione e le associazioni di cittadini. Di recente, ho avuto modo di visitare Sferracavallo e ascoltare le sollecitazioni di una borgata che negli ultimi anni si è sentita abbandonata. Nelle prossime settimane tonerò a incontrare i cittadini della zona, ai quali potrò comunicare il piano dei prossimi interventi previsti”.

Diverse strade della città ancora al buio, ma si muove qualcosa

Terminato quest’ultimo, la gestione delle strutture passerà ad AMG. Azienda che ha donato l’albero di Natale che da qui all’8 gennaio contribuirà ad illuminare le serate natalizie dei palermitani, insieme a tutte le luci posizionate tra le strade del centro storico. Un abete di tredici metri attorniato da una serie di addobbi posizionati dalle maestranze dell’azienda e alla cui accensione ha partecipato ieri il sindaco Roberto Lagalla. Un’occasione nella quale al primo cittadino è stato chiesto del suo giudizio sullo stato dell’illuminazione pubblica, in particolare di tutte quelle strade (fra queste alcune del centro) che soffrono periodicamente di problemi che lasciano migliaia di cittadini al buio.

Un servizio che ha palesato in passato qualche incertezza, sulla quale il sindaco si è detto però ottimista. “Ho fatto una riunione tecnica relativamente ai lavori sull’illuminazione pubblica. Stiamo investendo parecchie risorse nel piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica – aveva dichiarato ieri il primo cittadino -. Si tratta di un programma che ha i suoi tempi tecnici. Entro il 31 dicembre saranno portati a termine gli interventi previsti per il 2023 nella zona nord della città“. Fra le risorse citate dal sindaco figurano certamente anche i 900.000 euro inseriti fra le pieghe dell’avanzo vincolato proprio per sostituire i pali vetusti. Un modo per garantire la sicurezza e l’efficientamento energetico all’interno del capoluogo siciliano.