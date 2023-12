L'elenco delle opere finanziate

Via libera ai fondi su strade, scuole, Rap e tanto altro. Passa in Consiglio Comunale la variazione di bilancio con la quale vengono sbloccate le risorse dell’avanzo vincolato. Modifiche inserite tramite un emendamento della maggioranza, parzialmente modificato da alcune proposte delle opposizioni. Il tutto al termine della solita maratona politica a Sala Martorana, con il voto finale arrivato soltanto alle 3 di notte, dopo ore di battaglia in aula.

Una discussione, quella condotta in Consiglio, iniziata con il tentativo di bruciare le tappe. Fatto preannunciato già nella mattinata di ieri, ma che non è stato affatto gradito dalle opposizioni. “Anche ieri sera un atto importante per la città, ossia l’assestamento di bilancio e la destinazione dell’avanzo di gestione, che poteva essere affrontato con responsabilità e i dovuti approfondimenti, viene approvato con forzature, assenza di trasparenza e al fotofinish – commentano i gruppi di “Oso”, Progetto Palermo, M5S, Azione, PD e Gruppo Misto -. Il tutto per accontentare gli appetiti delle forze che sostengono Lagalla, fameliche di poltrone e posti, unico collante di una maggioranza più che rissosa e sfilacciata. Intanto Palermo da settembre aspetta di poter approvare il bilancio consolidato e giacciono sepolti all’ordine del giorno del Consiglio atti fondamentali. E mentre a palazzo si discute di deleghe, posti e spartizioni, la città affonda”.

Le modifiche all’elenco dell’avanzo vincolato

Fra le principali modifiche rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi, figurano l’inserimento di circa 1,7 milioni di euro sulla manutenzione stradale, nonchè ulteriori 400.000 per l’acquisto di mezzi alla Reset. Previsti circa 100.000 da destinare alla Rap per l’acquisto di bilance per pesare i rifiuti all’interno dei centri comunali di raccolta. Fatto che potrebbe essere propedeutico anche a future manovre in favore della cittadinanza, come la previsione di sconti sulla TARI a chi differenzia. Confermato, sempre sul fronte RAP, l’invio di circa 6 milioni di euro per salvare i conti dell’azienda. Di questi, circa 2,5 milioni vengono rintracciati proprio nell’avanzo vincolato, mentre la restante parte verrà sostenuta con fondi regionali e della tassa di soggiorno. Cancellate invece alcune risorse dai capitoli su Amap e scuole, mentre non figurano nell’elenco le risorse per la piscina comunale provvisoria all’ex Pallone di Italia ’90, sulla quale evidentemente servirà un ulteriore ragionamento.

Ordine del giorno su Vergine Maria

Nove gli ordini del giorno proposti, ovvero atti di indirizzo e non vincolanti per l’Amministrazione. Uno di questi in particolare ha però ricevuto il voto unanime del Consiglio. Si tratta di quello relativo alla borgata di Vergine Maria, in particolare alla creazione di un nuovo parcheggio nell’area dell’ex EdilPomice. Una vicenda di cui BlogSicilia ha raccontato le proteste dei residenti, che vogliono certezze rispetto al fatto di deviare l’accesso da via Morici verso un’altra strada da cui si potrebbe accedere da via Vergine Maria. Fatto sul quale l’aula ha impegnato il sindaco.

Gli interventi di manutenzione edilizia

Con riguardo ai fondi dell’avanzo vincolato, la parte più importante viene allocata sugli interventi di manutenzione straordinaria. Fatto che non stupisce a giudicare le condizioni in cui versa la città di Palermo. Nel dettaglio, un milione verrà destinato all’edilizia scolastica. Altrettanto verrà investito sul fronte del centro storico e sull’edilizia pubblica. Risorse per un milione di euro interesseranno la manutenzione straordinaria del patrimonio, con l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione all’archivio storico, alla GAM, a Palazzo Ziino, a Palazzo Tarallo; 300.000 euro per il restauro di vasche e fontane della città, mentre un’altra parte delle risorse interesserà l’accordo quadro sugli impianti sportivi (con 380.000 euro allocati per il completamento dei lavori dello skatepark di Bonagia e 870.000 da destinare all’impianto elettrico del Diamante di baseball).

Strade, alberi e Festino

Non mancano poi gli investimenti di riqualificazione stradale, voce potenziata nell’ultima modifica all’avanzo vincolato. Circa 1,7 milioni saranno infatti destinati alla manutenzione di strade e marciapiedi, mentre circa 1,5 milioni saranno spesi per l’acquisto di nuovo arredo urbano e segnaletica stradale, in particolare di dissuasori a scomparsa. E’ inoltre prevista una cifra di 900.000 euro per il rifacimento dell’asfalto di via Pietro Bonanno e di via Monte Ercta, a Monte Pellegrino. Ciò nell’ottica dello svolgimento del 400° Festino di Santa Rosalia in programam nel 2024. Confermato il fondo da 300.000 euro per le potature in città, mentre viene inserito un capitolo da 800.000 euro da destinare alla sostituzione dei pali della luce.

Opere fognarie

Inoltre, 3,2 milioni di euro saranno destinati al completamento dei lavori del sistema fognario di via Messina Marine. Intervento che si indirizza nella più generale riqualificazione della Costa Sud. Sempre sul fronte dello smaltimento delle acque reflue, 200.000 euro serviranno a finanziare gli interventi in via Tiro a Segno. Opere attese da anni e che risolverebbero un disagio più volte raccontato dalla redazione di BlogSicilia. Un capitolo di spesa nel quale si inseriscono anche i 180.000 euro necessari a concludere la transazione sui lavori condotti sul sistema fognario di Vergine Maria.

Sos Partecipate

Altro capitolo importante interessa le società Partecipate. Il Comune vuole indirizzare risorse per il potenziamento del parco mezzi. Circa 400.000 euro verranno destinati alla Reset. Saranno 500.000 euro invece i fondi utilizzati per l’incremento del parco mezzi di AMG e l’acquisto di smart meter. Quasi 2,5 milioni saranno invece deviati sulla transazione con Amat. Fondi, poi, anche per la Protezione Civile (100.000 euro) e per il finaziamento del PUG (350.000 euro).