Danneggiati alcuni mezzi. Allertato il personale di AMG

Il maltempo continua a fare danni a Palermo. Dopo le numerose segnalazioni di alberi caduti in diverse aree della città, il vento che spira sul capoluogo siciliano ha danneggiato anche alcuni elementi architettonici. Paura, in particolare, in via Brancaccio, dove un palo della luce si è schiantato al suolo.

Palo crolla al suolo a Brancaccio

L’episodio è avvenuto intorno alle 13. In seguito al crollo dell’elemento dell’illuminazione pubblica, sono rimasti danneggiati alcuni mezzi parcheggiati sul posto. Al momento non risultano invece feriti. A segnalare l’episodio è stato il consigliere della II Circoscrizione Alessandro Gandolfo. “Sono stato chiamato dai residenti. Abbiamo chiamato fin da subito le forze dell’ordine. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, anche se qualche mezzo è stato danneggiato. Abbiamo immediatamente allertato il personale di AMG per venire a rimuovere il palo abbattutosi sull’asfalto”.

Problemi al campo di allenamento del Palermo

Il forte vento che dalla mattina di sabato 25 novembre sta soffiando su Palermo ha causato forti danni alla struttura temporanea noleggiata da agosto per ospitare la palestra e gli spogliatoi del Palermo CFA, il centro sportivo rosanero a Torretta, in attesa che si concludano i lavori.

I danni, occorsi dopo il termine della rifinitura di oggi e prima della partenza per Terni, non hanno coinvolto le persone presenti nell’area in quel momento, ma hanno reso la struttura temporanea inagibile. Pertanto, al rientro dalla trasferta di questa domenica contro la Ternana, la squadra riprenderà gli allenamenti allo stadio Renzo Barbera.

Nessun danno alla club house a disposizione di giocatori e staff e al cantiere, dove i lavori di costruzione del main building continueranno regolarmente nei prossimi giorni.

Vento si abbatte su Palermo, numerosi danni in città

Intanto, in città è già partita la conta dei danni. Sono già decine gli interventi a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco. Alcuni di questi riguardano la caduta di alcuni alberi sulla sede stradale. Arbusti che, anche per la mancata manutenzione degli ultimi anni, finiscono al suolo a causa dell’azione del vento. Come avvenuto, proprio qualche minuto fa, in largo Zappalà, strada del quartiere Malaspina-Palagonia, in ottava circoscrizione. Paura in via XX settembre, dove un fusto si è schiantato su un auto, per fortuna senza causare problemi. La strada è per ora chiusa. In corso l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno cercando di rimuovere gli alberi. Alberi caduti anche in via Principe di Belmonte, dove è stata chiusa al transito parte dell’area pedonale. Stesso destino per parte di via Nicolò Garzilli e via Enrico Albanese.

Colpite anche le periferie

Ma l’emergenza non riguarda solo il centro. Alberi sono caduti alla Favorita nella zona della Palazzina Cinese. Un altro è crollato in via Brigata Verona, dove sono intervenuti i carabinieri. Altre piante sono state abbattute dalle folate di maestrale in via Leopardi ed in via dei Cantieri. Disagi anche in via Lanza di Scalea e in viale Strasburgo. Diversi alberi sono stati spezzati dal vento anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Balestrate. Segnalazioni arrivano anche da Mondello, dove alcuni fusti sono caduti in via Antigone e in via delle Nereidi. Problemi anche in via Lanza di Scalea, altezza Zen, dove un albero caduto al suolo sta condizionando la viabilità della zona.