Forte vento e pioggia stanno provocando disagi a Palermo e in provincia. Diversi gli alberi caduti per strada come quello in via dei Cantieri che ha invaso l’intera carreggiata. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre.

Tetto pericolante in via Pergole all’incrocio con via Roma. Alberi pericolanti in via Serradifalco, in contrada Santa Lucia sulla statale 120 a Petralia Sottana, in via dei Mulinelli a Termini Imerese. Qui la pianta è finita su un’auto.

I pompieri sono intervenuti per cavi pericolanti in via Montalbo e lamiere pericolanti in via Pacinotti, e in via Pitrè.