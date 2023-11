Decine di segnalazioni. Vigili del fuoco chiamati agli straordinari

Il maltempo si abbatte su Palermo. Schivato il pericolo pioggia, il capoluogo siciliano si trova però ad affrontare un altro problema meteorologico: il vento. Le folate che stanno spirando da Nord Ovest a forte velocità stanno creando non poche difficoltà. Sono già decine gli interventi a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco. Alcuni di questi riguardano la caduta di alcuni alberi sulla sede stradale. Arbusti che, anche per la mancata manutenzione degli ultimi anni, finiscono al suolo a causa dell’azione del vento.

Alberi caduti ovunque

Come avvenuto, proprio qualche minuto fa, in largo Zappalà, strada del quartiere Malaspina-Palagonia, in ottava circoscrizione. Paura in via XX settembre, dove un fusto si è schiantato su un auto, per fortuna senza causare problemi. La strada è per ora chiusa. In corso l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno cercando di rimuovere gli alberi. Alberi caduti anche in via Principe di Belmonte, dove è stata chiusa al transito parte dell’area pedonale. Stesso destino per parte di via Nicolò Garzilli e via Enrico Albanese.

Ma l’emergenza non riguarda solo il centro. Alberi sono caduti alla Favorita nella zona della palazzina Cinese. Un altro è crollato in via Brigata Verona, dove sono intervenuti i carabinieri. Altre piante sono state abbattute dalle folate di maestrale in via Leopardi ed in via dei Cantieri. Disagi anche in via Lanza di Scalea e in viale Strasburgo. Diversi alberi sono stati spezzati dal vento anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Balestrate. Segnalazioni arrivano anche da Mondello, dove alcuni fusti sono caduti in via Antigone e in via delle Nereidi. Problemi anche in via Lanza di Scalea, altezza Zen, dove un albero caduto al suolo sta condizionando la viabilità della zona.

Palermo, crolla albero in zona Malaspina











Un albero di grosse proporzioni è stato letteralmente sradicato, finendo per abbattersi su un muretto circostante che ne ha frenato la caduta. Le fronde dell’arbusto hanno sfiorato alcune macchine parcheggiate sul posto, senza però creare danni. Pericolo scampato quindi, ma che accende nuovamente l’allarme sul tema della cura del verde. A segnalare il caso è il consigliere Francesco Schembri, il quale sottolinea la mancata manutenzione a cui sono stati soggetti gli alberi della città negli ultimi anni. “Ci sono diverse situazioni di questo tipo. Lo stato delle alberature è pietosa. Lo segnaliamo da sei anni che così non si può andare avanti. Se gli alberi non li curi, non li poti e non li tagli quando devi, questo è il risultato“.

Quello di largo Zappalà, infatti, non è il solo caso registrato oggi in città. Un altro albero è infatti caduto questa mattina in via dei Cantieri. Il tronco ha invaso l’intera carreggiata paralizzando il traffico. “Ancora una volta solo la fortuna ha evitato una tragedia. Questo è l’effetto dell’inerzia dell’amministrazione comunale”, ha dichiarato la consigliera comunale di Progetto Palermo Mariangela Di Gangi. Alberi pericolanti in via Serradifalco, in contrada Santa Lucia sulla statale 120 a Petralia Sottana, in via dei Mulinelli a Termini Imerese. Qui la pianta è finita su un’auto. Ricordiamo che oggi, sul capoluogo siciliano, la Protezione Civile Regionale ha emanato un avviso di allerta gialla.

