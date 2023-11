Necessario fare prevenzione. In alcuni quartieri si attendono da tempo interventi

Tornano i rischi connessi al maltempo sul territorio di Palermo e provincia. Come è noto, la Protezione Civile Regionale ha emanato un avviso di allerta gialla per la giornata odierna che coinvolge quattro province. Si tratta di Palermo, Catania, Messina e Trapani. Sul capoluogo siciliano è quindi attesa pioggia per la giornata odierna. Un fatto che imporrà ai cittadini e alle istituzioni maggiore attenzione su quei territori maggiormente soggetti ad allagamenti a causa di condizioni orografiche complesse o che presentano storici problemi sotto il profilo della defluizione delle acque meteoriche.

Palermo e le piogge: rischio disagi

Fra questi rientrano le aree di Mondello e Partanna Mondello, i quartieri di Ciaculli e Belmonte Chiavelli, nonchè alcune aree del centro città, come via Re Ruggero o tutta la zona attraversata dal fiume Papireto. A dimostrarlo sono le immagini che, non più tardi di due giorni fa, arrivavano da alcuni di questi quartieri. Disagi che, puntualmente si verificano ogni qual volta piove. “Ci battiamo da anni per sollecitare Comune, Regione per denunciare gli annosi allagamenti – ha sottolineato il presidente dell’associazione Aiace Eduardo Marchiano, a proposito degli ultimi disagi che hanno colpito la VII Circoscrizione -. Ciò al fine di realizzare tutte quelle opere ferme con le quattro frecce. Purtroppo, attendiamo invano da decenni”.

Lagalla: “Non possiamo avere città allagata quando piove”

Opere infrastrutturali e di prevenzione di cui la città avrebbe bisogno per evitare i soliti problemi di viabilità e negli spostamenti dei cittadini, alcuni dei quali a volte faticano ad entrare o ad uscire dalle proprie abitazioni o negozi. E, su questo punto, il sindaco Roberto Lagalla ha tenuto a dire la propria durante l’evento promosso da Uilitalia del 23 novembre. “Non possiamo avere una città non pulita, non illuminata, che si allaga quando piove. L’Amministrazione comunale sta cercando di mettere uno dopo l’altro i mattoni della ricostruzione, che non è facile ma è l’unica strada affinché la città recuperi prospettiva e dimensione europea”. Un monito agli uffici e agli alleati per cercare di limitare al minimo i disagi dati dai cambiamenti climatici e dalla necessità di aggiornare o, in alcuni casi, di ricostruire i sistemi di defluzione delle acque piovane.

Allerta gialla in quattro province

Allerta gialla in quattro province dell’isola. Lo indica l’avviso 23328 della protezione civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Le province interessate sono Palermo, Catania, Messina e Trapani ma piogge sono previste ovunque. Precipitazioni: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e settentrionali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli. Mari agitati o molto agitati i bacini occidentali. Molto mossi i restanti mari. Venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti settentrionali