Prevista allerta meteo in diverse province dell'Isola

Torna il maltempo in Sicilia. Dopo settimane all’asciutto, le piogge hanno tempestato l’Isola durante la notte. Non ha fatto eccezione il comune di Palermo dove, a causa delle forti precipitazioni iniziate nella serata di ieri, alcune zone della città sono praticamente finite sott’acqua.

Mondello e Partanna fra le aree più colpite

Fra le aree più colpite di Mondello e Partanna Mondello. Grossi quantitativi d’acqua si sono ammassati in particolare su via Galatea e viale delle Olimpo. A segnalare l’ennesima nottata di allagamenti in VII Circoscrizione è il presidente dell’associazione Aiace Eduardo Marchiano. “Ci battiamo da anni per sollecitare Comune, Regione per denunciare gli annosi allagamenti e sversamenti per la tutela ambientale e della salubrità dei cittadini. Ciò al fine di realizzare tutte quelle opere ferme con le quattro frecce – sottolinea Eduardo Marchiano -. Fra queste, la pulizia e la bonifica del cosiddetto “ferro di cavallo”, l’adeguamento del depuratore di Fondo Verde, la realizzazione dei canali di scolo e di raccolta, il completamento delle strade, in particolare via Aiace, arteria strategica per Partanna Mondello che intercetterebbe i flussi d’acqua a monte della borgata e le opere previste nel piano triennale, nel Rendis e nel Patto per il Sud. Purtroppo, attendiamo invano da decenni”. Diversi i disagi segnalati in città, sia sul fronte della viabilità che su quello della defluizione delle acque meteoriche.

Allerta arancione

Intanto, la protezione civile regionale ha diramato l’avviso 23326 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Ed è allerta arancione in gran parte dell’isola per condizioni meteo avverse. La nota indica sette province interessate dall’allerta arancione in Sicilia. A Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani ed Enna. Qui sono attesi i maggiori disagi. Ma le condizioni di maltempo sono presenti anche nelle province di Agrigento e Caltanissetta dove comunque è indicata allerta gialla. La nota parla anche di condizioni meteo avverse: “Dal tardo pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 22 novembre, e pe le successive 18-24 ore si prevedono: piogge e temporali sparsi, specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Ed indica “Venti forti a burrasca dai quadranti orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

