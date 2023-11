Temperature in flessione, massime tra i 12 ed i 19 gradi

Maltempo, piogge e allerta gialla in tutta l’isola. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 22 novembre.

La circolazione depressionaria si approfondisce sull’isola determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in Sicilia

Nell’avviso 23325 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico diffuso dalla Protezione Civile Regionale viene indicata allerta gialla in tutte e nove le province siciliane per mercoledì 22 novembre. Per quella giornata, le precipitazioni sono previste “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori centro-orientali”.

Scendono le temperature mentre non sono indicate variazioni significative le condizioni di mari (tendenti a molto mosso) e venti.

Temperature in discesa

Scendono le temperature nell’isola. Sia le minime che le massime.

Valori massimi compresi tra i 12 ed i 19 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 18 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 18 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Soffiano venti forti da nordest, ma la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo salvo ultime piogge in Romagna.

Centro: Un ciclone interessa le Adriatiche con condizioni di maltempo e nevicate a bassa quota. Cielo poco o irregolarmente nuvoloso altrove.

Sud: Circolazione depressionaria con conseguenti condizioni di forte instabilità sulle regioni peninsulari, solo localmente sulla Sicilia.

Giovedì 23 novembre

Per giovedì 23 novembre, un’area di bassa pressione interessa la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; su litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Pressione in aumento. Giornata soleggiata e asciutta, ma più fredda a causa dell’afflusso di venti più freddi dai quadranti settentrionali

Centro: La giornata vedrà condizioni di tempo ampiamente stabile e soleggiato dal mattino fino a sera. Calo generale delle temperature.

Sud: Un ciclone si trova sotto la Sicilia. Condizioni di maltempo sull’isola, in Calabria, Basilicata e Puglia, più soleggiato sulla Campania.

Venerdì 24 novembre

Nord: La pressione è stabile pertanto la giornata trascorrerà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Temperature stazionarie.

Centro: Soffiano venti da nord. Giornata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature grossomodo stazionarie.

Sud: Da iniziali condizioni di tempo stabile, ma entro sera tenderà a peggiorare lungo le coste tirreniche con alcuni rovesci o temporali.