Temperature tra i 17 ed i 25 gradi

Ancora tempo stabile con temperature ancora stabili e sole ma dal pomeriggio è possibile un aumento della nuvolosità. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 21 novembre.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Queste le temperature massima in Sicilia. Massime previste tra i 17 ed i 25 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 gradi a Caltanissetta, 25 a Catania, 17 ad Enna, 20 a Messina, 25 a Palermo, 20 a Ragusa, 24 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il tempo tenderà a peggiorare sull’Emilia Romagna con piogge dal pomeriggio, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso.

Centro: Tempo instabile e precipitazioni possibili ovunque, anche temporalesche. Temperature in sensibile diminuzione su Adriatiche e Toscana.

Sud: Tempo in peggioramento sulla Campania con rovesci, sul resto delle regioni avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Venti di Libeccio.

Mercoledì 22 novembre è atteso peggioramento

Per mercoledì 22 novembre è atteso un peggioramento: la circolazione depressionaria si approfondisce sull’isola determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: Soffiano venti forti da nordest, ma la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno.

Centro: Un ciclone interessa le Adriatiche con condizioni di maltempo e nevicate a bassa quota. Cielo poco o irregolarmente nuvoloso altrove.

Sud: Circolazione depressionaria con conseguenti condizioni di forte instabilità sulle regioni peninsulari, solo localmente sulla Sicilia.

Giovedì 23 novembre

Nord: Pressione in aumento. Giornata soleggiata e asciutta, ma più fredda a causa dell’afflusso di venti più freddi dai quadranti settentrionali

Centro: La giornata vedrà condizioni di tempo ampiamente stabile e soleggiato dal mattino fino a sera. Calo generale delle temperature.

Sud: Piogge e temporali potranno bagnare, in giornata, Calabria, Sicilia e Salento. Attenzione al rischio di locali nubifragi. Venti forti.