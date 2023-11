Massime previste tra i 12 ed i 22 gradi

temperature leggermente più fresche ma comunque sole pere tutta la giornata di domenica sono il presupposto che la conclusione di questo week end di novembre che ha mostrato una “Estate di san Martino” in ritardo. le temperature in Sicilia tornano ad essere in aumento con l’entrare nella nuova settimana e fino a mercoledì’ sarà un aumento lento ma costante fino a raggiungere massime di 23 gradi nella giornata di martedì con minime non al di sotto dei 17 gradi. mercoledì’ sarà una giornata di passaggio con temperature intermedie

Le temperature scenderanno, però, da giovedì quando è atteso un brusco calo anche se non si andrà certo a medie invernali. Sono previsti fr ai 16 e i 17 gradi di minima e di massima quindi più fresco accompagnato dal ritorno della pioggiua che sarò consistente nella giornata di giovedì e meno intensa nella giornata di venerdì. Piogge più forti,invece, nelle zone interne.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso; Canale da agitato a molto mosso. Previsioni, queste, che restano uguali nell’ultima settimana

Domenica 19 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nel resto d’Italia

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per domenica 19 novembre.

Nord: sulle aree alpine nubi anche consistenti al mattino e nel primo pomeriggio con qualche nevicata su quelle più prossime al confine ma a quote oltre 2500mt; velature anche estese sul resto del nord, con nubi basse e innocue in aumento dal tardo mattino su Liguria e appennino emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna: sulle regioni peninsulari velature anche estese al primo mattino e in rapido dissolvimento ma con nubi basse in contestuale aumento sulla Toscana e, dal pomeriggio, anche su Umbria e Lazio, con qualche debole pioggia possibile dal pomeriggio sull’alta Toscana; nubi basse anche estese sulla Sardegna centro-occidentale e prevalente soleggiamento sul resto dell’Isola

Sud e Sicilia: su tutte le regioni cielo generalmente sereno, con nubi basse in aumento serale su Campania e aree tirreniche peninsulari.