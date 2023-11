Massime previste comprese tra i 18 ed i 25 gradi

Continua l’alta pressione che offre ancora bel tempo con sole o al massimo poco nuvoloso mentre scendono le temperature. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 17 novembre. Previsti anche venti di burrasca.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Condizioni meteo avverse per venti di burrasca

La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 23320 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Non c’è allerta gialla ma vengono indicate condizioni meteo avverse per i venti di burrasca.

Si legge: “dalla mattina di domani, venerdì 17 novembre 2023, e per le successive 24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. sono attesi altresì rinforzi fino a burrasca forte sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte”

Temperature in lieve flessione

Scendono, di poco, le temperature in Sicilia. Massime previste comprese tra i 18 ed i 25 gradi.

Previsti 22 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 25 a Catania, 18 ad Enna, 23 a Messina, 23 a Palermo, 20 a Ragusa, 25 a Siracusa, 21 a Trapani.

Sabato 18 novembre

Per sabato 18 novembre un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Nel resto d’Italia

Il tempo previsto sull’Italia per la giornata, sabato 18 novembre secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Nord: addensamenti compatti lungo l’arco alpino, con nevicate oltre i 1500 metri in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, tendente a divenire velato in serata su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso.