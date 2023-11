Massime comprese tra i 18 ed i 24 gradi

Alta pressione in diminuzione, bel tempo ma temperature in lieve discesa. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 16 novembre portano condizioni perlopiù stabili.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature

In lieve discesa le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 18 ed i 24 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 24 a Catania, 18 ad Enna, 23 a Messina, 22 a Palermo, 21 a Ragusa, 24 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una prima parte di giornata con cielo a tratti nuvoloso, nel pomeriggio tenderà a coprirsi su tutte le regioni. Calo termico.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo nuvoloso al mattino, poi via via più coperto e con piovaschi notturni su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud: Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma con più nubi sulla Calabria interna.

Venerdì 17 novembre

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Instabile sui confini alpini con nevicate diffuse; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori, salvo più nubi sulla Venezia Giulia

Centro: Una modesta perturbazione raggiunge le nostre regioni con precipitazioni generalmente di debole intensità e più probabili sugli Appennini.

Sud: Peggioramento su alcune regioni con l’arrivo di piogge, perlopiù modeste, su Campania e Calabria tirrenica. Altrove sarà più soleggiato.

Sabato 18 novembre

Nord: La pressione è in aumento, la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti settentrionali.

Sud: Soffiano venti forti da nord, ma in questa giornata il bel tempo sarà prevalente e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Mari molto mossi.