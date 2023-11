Massime tra 21 ai 28 gradi

Prosegue l’alta pressione in Sicilia. Questa garantisce bel tempo e sole ovunque con temperature primaverili anche per la giornata di mercoledì 15 novembre. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Stazionarie le temperature

Sempre stazionarie le temperature in Sicilia con massime che in alcuni città avranno valori pressoché estivi. Previsti dai 21 ai 28 gradi.

Previsti 23 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 27 a Catania, 21 ad Enna, 24 a Messina, 23 a Palermo, 22 a Ragusa, 28 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il clima mite di giorno, la giornata avrà un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nevicate sui confini alto atesini.

Centro: Estate di San Martino. Giornata caratterizzata da un cielo sereno o al piu’ poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno.

Sud: C’è l’estate di San Martino, il cielo sarà sereno in Sicilia e irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite.

Giovedì 16 novembre

Resiste l’alta pressione che offre ancora una giornata di tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: Dopo una prima parte di giornata con cielo a tratti nuvoloso, nel pomeriggio tenderà a coprirsi su tutte le regioni. Calo termico.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo nuvoloso al mattino, poi via via più coperto e con piovaschi notturni su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud: Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma con più nubi sulla Calabria interna.

Venerdì 17 novembre

Nord: Instabile sui confini alpini con nevicate diffuse; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori, salvo più nubi sulla Venezia Giulia

Centro: Una modesta perturbazione raggiunge le nostre regioni con precipitazioni generalmente di debole intensità e più probabili sugli Appennini.

Sud: Peggioramento su alcune regioni con l’arrivo di piogge, perlopiù modeste, su Campania e Calabria tirrenica. Altrove sarà più soleggiato.