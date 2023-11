Condizioni meteo avverse

Temporali, forti venti, ed allerta che da gialla passa ad arancione in gran parte dell’isola. Queste le previsioni meteo per la giornata di giovedì 23 novembre in Sicilia.

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; su litorale ionico e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta arancione

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 23326 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Ed è allerta arancione in gran parte dell’isola per condizioni meteo avverse.

La nota indica sette province interessate dall’allerta arancione in Sicilia. A Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani ed Enna. Qui sono attesi i maggiori disagi. Ma le condizioni di maltempo sono presenti anche nelle province di Agrigento e Caltanissetta dove comunque è indicata allerta gialla.

Condizioni meteo avverse

La nota parla anche di condizioni meteo avverse: “Dal tardo pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 22 novembre, e pe le successive 18-24 ore si prevedono: piogge e temporali sparsi, specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Ed indica “Venti forti a burrasca dai quadranti orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Temperature in lieve discesa

Scendono anche se non di troppo le temperature nell’isola. Minime tra 5 e 15 gradi, massime comprese tra 11 e 20.

Previsti 16 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 20 a Catania, 11 ad Enna, 19 a Messina, 20 a Palermo, 14 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Pressione in aumento. Giornata soleggiata e asciutta, ma più fredda a causa dell’afflusso di venti più freddi dai quadranti settentrionali

Centro: La giornata vedrà condizioni di tempo ampiamente stabile e soleggiato dal mattino fino a sera. Calo generale delle temperature.

Sud: Un ciclone si trova sotto la Sicilia. Condizioni di maltempo sull’isola, in Calabria, Basilicata e Puglia, più soleggiato sulla Campania.

Venerdì 24 novembre, torna l’alta pressione e migliorano le condizioni

Torna l’altra pressione nell’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.

Venti moderati meridionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Nord: La pressione è stabile pertanto la giornata trascorrerà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Temperature stazionarie. Centro: Soffiano venti da nord.

Giornata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature grossomodo stazionarie.

Sud: Da iniziali condizioni di tempo stabile, ma entro sera tenderà a peggiorare lungo le coste tirreniche con alcuni rovesci o temporali.

Like this: Like Loading...