Temporali, venti di burrasca e condizioni meteo avverse

Da giallo ad arancione. Ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia con l’intensificarsi delle piogge e venti fino a burrasca. Ed è allerta arancione in gran parte dell’isola per condizioni meteo avverse. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 23326 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Allerta arancione in sette province, gialle nelle altre due

La nota indica sette province interessate dall’allerta arancione in Sicilia. A Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani ed Enna. Qui sono attesi i maggiori disagi. Ma le condizioni di maltempo sono presenti anche nelle province di Agrigento e Caltanissetta dove comunque è indicata allerta gialla.

Condizioni meteo avverse

La nota parla anche di condizioni meteo avverse: “Dal tardo pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 22 novembre, e pe le successive 18-24 ore si prevedono: piogge e temporali sparsi, specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Ed indica “Venti forti a burrasca dai quadranti orientali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Per mercoledì 22 novembre

Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali ionici e meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati

Mari: mossi tutti i bacini

Venti: Tendenti a forti nord-orienali si settori interni, con tendenza a rinforzare i serata fino a burrasca.

La situazione per giovedì 23 novembre

Precipitazioni Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Temperature in generale calo, localmente sensibile nei valori minimi

Mari: Agitati il Tirreno occidentale, lo Stretto di Sicilia e localmente lo Ionio; generalmente mossi i restanti bacini, con moto ondoso in progressivo calo

Venti: Da forti a burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori meridionali, in progressiva attenuazione.