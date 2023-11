Temperature in discesa

Piogge e schiarite ma allerta gialla in quattro province e condizioni meteo avverse. Arriva l’autunno con temperature più basse sia di notte che di giorno. Queste le condizioni meteo in Sicilia per la giornata di sabato 25 novembre.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sul litorale meridionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Venti tesi dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto agitato; Canale da molto mosso a molto agitato; Mare di Sicilia da mosso a molto agitato.

Condizioni meteo avverse

Dalle prime ore di sabato 25 novembre 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. forti mareggiate lungo le coste esposte

Allerta gialla in quattro province

Allerta gialla in quattro province dell’isola. Lo indica l’avviso 23328 della protezione civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Le province interessate sono Palermo, Catania, Messina e Trapani ma piogge sono previste ovunque.

Precipitazioni: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e settentrionali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli.

Mari agitati o molto agitati i bacini occidentali. Molto mossi i restanti mari. Venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti settentrionali

Temperature in discesa

Scendono le temperature in Sicilia. Minime tra 3 e 13 gradi; massime comprese tra 9 e 18 gradi.

Previsti 16 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Catania, 9 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 13 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata avremo condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Attese nevicate sui confini alpini e venti gelidi

Centro: La pressione è stabile pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo poco nuvoloso salvo temporali e grandine su Abruzzo e Molise.

Sud: Venti forti freddi da nord fanno peggiorare il tempo su gran parte delle regioni dove ci saranno dei temporali e delle piogge irregolari.

Domenica 26 novembre

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale da agitato a molto mosso; Mare di Sicilia da agitato a mosso.

Nord: soffiano venti da nord e così la giornata trascorrerà con nevicate sui confini alpini fino a zero metri, soleggiato altrove.

Centro: Deboli venti da nord soffiano sulle nostre regioni e così se il sole sarà prevalente il clima sarà piuttosto freddo. Gelate notturne.

Sud: Soffiano venti freddi sulle regioni e così a parte qualche veloce rovescio sulla Puglia meridionale per il resto il sole sarà prevalente.

Lunedì 27 novembre

Nord: Entro sera peggiora da ovest verso est con precipitazioni via via più diffuse e nevose a quote collinari, localmente in pianura di notte.

Centro: Il tempo tenderà a peggiorare dalle regioni tirreniche verso il resto dei settori. Piogge molto forti sul Lazio. Neve copiosa a 1400 metri

Sud: Il tempo inizierà a peggiorare dalla Sardegna verso la Campania e poi Basilicata e Puglia. Attese piogge abbondanti in Campania.