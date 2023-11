Temperature stabili

Dopo le piogge di queste ore migliorano le condizioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 24 novembre. Questo grazie a pressioni medio-alte che determinano tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia anche se le minime (dai 3 ai 14 gradi) sono in discesa.

I valori massimi sono compresi tra i 12 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 18 a Messina, 20 a Palermo, 14 a Ragusa, 19 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La pressione è stabile pertanto la giornata trascorrerà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Temperature stazionarie.

Centro: Soffiano venti da nord. Giornata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni salvo dell’instabilità sul basso Lazio.

Sud: Da iniziali condizioni di tempo stabile, ma entro sera tenderà a peggiorare lungo le coste tirreniche con alcuni rovesci o temporali.

Sabato 25 novembre

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti tesi occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da mosso a agitato; Canale da molto mosso a molto agitato; Mare di Sicilia da mosso a molto agitato.

Nord: In questa giornata avremo condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Attese nevicate sui confini alpini a zero metri.

Centro: La pressione è stabile pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo poco nuvoloso salvo temporali e grandine su Abruzzo e Molise.

Sud: Venti forti freddi da nord fanno peggiorare il tempo su gran parte delle regioni dove ci saranno dei temporali e delle piogge irregolari.

Domenica 26 novembre

Nord: soffiano venti da nord e così la giornata trascorrerà con nevicate sui confini alpini fino a zero metri, soleggiato altrove.

Centro: Deboli venti da nord soffiano sulle nostre regioni e così se il sole sarà prevalente il clima sarà piuttosto freddo. Gelate notturne.

Sud: Soffiano venti freddi sulle regioni e così a parte qualche veloce rovescio sulla Puglia meridionale per il resto il sole sarà prevalente.