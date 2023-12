Parte il mese degli eventi natalizi. In città però si registrano i soliti disagi

Al Politeama si accende l’albero di Natale. In via Libertà le luminarie allieteranno da questa sera le passeggiate dei palermitani. Ma alcuni concittadini del centro saranno invece costretti a ricorrere al flash del proprio telefonino per non inciampare in qualche buca a causa della scarsa o della totale assenza di illuminazione. Ciò anche a poche centinaia di metri dalla luci natalizie. Le due facce di Palermo si scontrano in questa serata prefestiva.

Lagalla inaugura l’albero al Politeama

Da un lato ci sono le luci del centro città. Ad accendere le luminarie attorno all’abete di tredici metri posizionato davanti il teatro Politeama il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Giampiero Cannella. A dare il via il periodo natalizio è stato il lancio di un addobbo da parte del primo cittadino. Una sorta di palla con il quale si è dato il via libera all’accensione delle luci natalizie. Contesto nel quale il primo cittadino ha voluto rivolgere il proprio pensiero ai palermitani. “Il mio augurio è di ritrovare tutti insieme l’amore e l’impegno per questa città“, ha commentato il sindaco. Ad allieatare i presenti anche l’esibizione di un coro di bambini che hanno intonato alcuni dei più celebri canti natalizi. Tanti i curiosi che hanno ripreso la scena con i propri cellulari.

Un luogo che, il 31 dicembre, ospiterà il concertone di Capodanno. Special guest di punta la star del mondo pop italiano Elodie, pronta a scaldare i palermitani e non solo che accorreranno in piazz Ruggero Settimo. “Si apre il mese degli eventi natalizi, con qualche conferma tradizionale e con qualche iniziativa in più, coinvolgendo di più i quartiere e con qualche variazione al tema – ha sottolineato il sindaco Fra queste, la voglia di recuperare lo spazio di piazzale Ungheria, inserendo il mercatino dell’artigianato. Un’iniziativa che cerca di conciliare esigenze sociali, turistiche e di dare qualche idea di cambiamento e novità ai cittadini. Un programma ricco per il quale ringrazio l’assessore Cannella e il suo staff”.

Parte del centro rimane al buio

Da un lato il salottino festoso ed illuminato in ogni angolo, dall’altro però c’è la faccia oscura del centro. Da via delle Croci a via Giovanni Ventura, passando per via Alfonso Borrelli. Un intero angolo di città rimasto a lume di candela proprio nella serata in cui si accendevano le luminarie e l’albero di Natale donato dall’azienda AMG, ovvero proprio la società partecipata che si occupa della pubblica illuminazione.

Un servizio che ha palesato in passato qualche incertezza, sulla quale il sindaco si dice però ottimista. “Proprio ieri ho fatto una riunione tecnica relativamente ai lavori sull’illuminazione pubblica. Stiamo investendo parecchie risorse nel piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Si tratta di un programma che ha i suoi tempi tecnici. Entro il 31 dicembre saranno portati a termine gli interventi previsti per il 2023 nella zona nord della città“. Fra le risorse citate dal sindaco figurano certamente anche i 900.000 euro inseriti fra le pieghe dell’avanzo vincolato proprio per sostituire i pali vetusti. Un modo per garantire la sicurezza e l’efficientamento energetico all’interno del capoluogo siciliano.