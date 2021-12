L’uomo stava per buttarsi dal ponte di via Belgio a Palermo

I carabinieri della stazione Resuttana Colli hanno salvato un uomo di 48 anni che stava tentando il suicidio. E’ stato individuato mentre stata per buttarsi giù dal ponte di via Belgio, a Palermo. La pattuglia dei militari stava percorrendo la rotonda Di Salvo quando un passante ha fatto notare l’uomo a cavalcioni sulla rete di protezione pronto per lanciarsi e finire in viale Regione Siciliana. I militari sono riusciti a bloccarlo e portarlo in salvo nonostante la resistenza del 48 enne. L’uomo è stato portato dai sanitari del 118 nell’ospedale di Villa Sofia.

Salvato anche un vigilantes

In un altro intervento i militari hanno soccorso un uomo di 55 anni dipendente di un istituto di vigilanza colto da infarto mentre si trovava in servizio. L’ambulanza non riusciva ad arrivare in tempi brevi e così i militari lo hanno trasportato in ospedale. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata.