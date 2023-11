Seconda parte degli interventi sui sottoservizi

Nuovi scavi, nuova chiusura. Scatta la fase due dei lavori sulla bretella laterale del sottopasso di via Francesco Crispi, a Palermo. Dalle 12 di questa mattina, le maestranze della Elettrovit, ditta incaricata dei lavori da Terna, hanno provveduto al posizionamento delle transenne per impedire l’accesso all’area di cantiere posta nella rotonda di piazza XIII Vittime. Fatto che imporrà, come logica conseguenza, una rivoluzione sul fronte della viabilità. Già dalle prime fasi di posizionamento delle barriere, sono tanti gli automobilisti che hanno dovuto proseguire in direzione della Cala, così come imposto dalle nuove regole per permettere lo svolgimento dei lavori. Al momento dal Comune non è prevista nessuna sospensione della ZTL di via Roma, anche se è in corso un monitoraggio del traffico per valure l’impatto del cantiere.

Chiude la bretella lato mare di via Crispi

Gli scavi in questione rappresentano la seconda delle tra fasi degli interventi previsti dall’ordinanza 997 del 17 luglio 2023. Dopo aver completato la sostituzione dei cavi elettrici nel tratto fra via Cala e via Patti, la ditta sta mettendo in campo le opere in questione anche nell’area di piazza XIII Vittime. Cantiere che, sulla carta, dovrebbe durare circa tre giorni, anche se non esclusi prolungamenti in caso venga registrata la presenza di sottoservizi. In contemporanea, le maestranze incaricate dal Comune stanno provvedendo a sostituire i sistemi di defluizione delle acque piovane e delle relative caditoie. Interventi che si stanno svolgendo in questa fase al fine di limitare i disagi per la cittadinanza.

Rivoluzione sul fronte della viabilità

I lavori in questione imporranno però una “rivoluzione” sotto il profilo della viabilità del Porto. Da oggi fino alla conclusione dei lavori non sarà più possibile, provenendo da via Cavour, immettersi attraverso la rotonda di piazza XIII Vittime per andare in direzione del porto. Sarà dunque necessario procedere verso Porta Felice, attraversare la Cala, per poi ritornare indietro, in direzione porto, dopo essere giunti al Foro Italico. Per queste ragioni, nel tentativo di rendere più fluido il traffico delle auto, sul lato monte di questo tragitto, l’Area della Mobilità ha chiesto e ottenuto l’istituzione temporanea del divieto di sosta lungo la carreggiata. Al momento, non è prevista nessuna sospensione o limitazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro città. Ciò nonostante i numerosi appelli rivolti dalle forze di maggioranza all’Amministrazione Comunale. A replicare è stato qualche settimana fa l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta che, proprio a proposito dell’impatto dei lavori alla bretella di via Crispi sul fronte della viabilità, ha annunciato un monitoraggio della situazione.

I precedenti lavori al sottopasso di via Crispi

Interventi che seguono, a qualche mese di distanza, ad una lunga serie di opere che hanno interessato i coprimuro laterale del sottopasso di via Crispi. Lavori che erano stati inseriti addirittura nell’accordo passi e sottopassi 2017-2020 e il cui contratto attuativo è stato firmato il 9 febbraio 2021. Ma per vedere l’inizio dei lavori è stato necessario attendere oltre 18 mesi, quando il 22 agosto 2022 la Tecno Costruzioni ha potuto avviare il cantiere sulla carreggiata in direzione Cala. Interventi che dovevano durare pochi mesi, salvo poi registrare un coprimuro laterale più spesso del previsto. Cronoprogramma quindi dilatato, con le opere che sono state portate a termine soltanto a gennaio 2023. Motivo per il quale l’Amministrazione si è presa qualche mese più, rivedendo la progettazione per rendere più snelli i tempi d’esecuzione dei lavori sulla carreggiata in direzione porto, visto anche che la stessa arteria è fondamentale nell’economia della viabilità dell’asse del lungomare. Missione compiuta. I lavori sono stati infatti avviati il 12 aprile 2023, con il cantiere che è stato rimosso definitivamente nella giornata del 3 luglio 2023.