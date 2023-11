Rivoluzione nel traffico di Palermo, nell’area di Piazza XIII vittime, del porticciolo della cala e da poco anche del molo trapezoidale e fino a Porta Felice da un lato e al porto di Palermo nell’altro senso di marcia.

Nuovi divieti da lunedì

Scatteranno da lunedì prossimo a Palermo i divieti di sosta, lato monte, da piazza XIII Vittime fino a Porta Felice. Ma cambierà anche il senso di marcia o meglio sarà inibita una direzione a chi arriva da via Cavour e si immette attraverso piazza XIII vittime su via Francesco Crispi.

L’ordinanza

Lo ha deciso, con un’ordinanza, il sindaco Roberto Lagalla nel tentativo di agevolare la circolazione delle auto in considerazione dei lavori di manutenzione straordinaria nel sottopasso. Da lunedì non sarà più possibile, provenendo da via Cavour, immettersi attraverso la rotonda, in via Crispi per andare in direzione del porto. Sarà dunque necessario procedere verso Porta Felice, attraversare la Cala, per poi ritornare indietro, in direzione porto, dopo essere giunti al Foro Italico. Per queste ragioni, nel tentativo di rendere più fluido il traffico delle auto, sul lato monte di questo tragitto, l’Area della Mobilità ha chiesto e ottenuto l’istituzione temporanea del divieto di sosta lungo la carreggiata.

Rischio ulteriore caos

Se da un lato questo dovrebbe fluidificare il traffico in direzione porto dall’altro c’è il, rischio che, soprattutto nei fine settimana, si blocchi del tutto la circolazione nella direzione opposta. Infatti sabato e domenica si registrano flussi di traffico estremamente elevati da piazza XIII vittime attraverso il porticciolo della Cala in direzione Porta Felice e anche oltre verso l’incrocia con via Lincoln.

Valutare sospensione Ztl

Per questo sarà fatta una valutazione sul comportamento del traffico e poi si deciderà se mantenere il divieto anche nel fine settimana così come si valuterà se durante i giorni feriali sia opportuno sospendere la Ztl fino alla fine dei lavori nel sottopasso

Like this: Like Loading...