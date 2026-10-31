Ogni giorno lunghe code di mezzi pesanti diretti agli imbarchi

Una fila interminabile di camion e tir in sosta lungo via dell’Arsenale, motori accesi per ore, traffico congestionato e residenti costretti a convivere quotidianamente con rumore, smog e disagi. È la fotografia che arriva da una delle aree più delicate della città, a pochi passi dal porto e dai Cantieri Navali, dove l’attesa dei mezzi pesanti in vista degli imbarchi continua a generare forti proteste tra chi vive e lavora nel quartiere.

Lunghe colonne di mezzi pesanti e criticità per la circolazione

La segnalazione dei cittadini è accompagnata da immagini eloquenti: una lunga colonna di mezzi occupa gran parte della carreggiata, restringendo gli spazi disponibili per la normale circolazione e aumentando le criticità in una zona già fortemente interessata dal traffico urbano. Secondo i residenti, il problema non è episodico ma si ripete con frequenza quasi quotidiana. I camion vengono parcheggiati in attesa dell’apertura delle operazioni portuali e finiscono per trasformare la strada in una sorta di area di pre-imbarco a cielo aperto. Una situazione che, denunciano gli abitanti, provoca pesanti ripercussioni sulla qualità della vita.

La protesta dei residenti e dei commercianti

“Non si può continuare così”, è il messaggio che emerge dalle segnalazioni raccolte. Al centro delle lamentele ci sono soprattutto l’inquinamento acustico causato dai motori dei tir, le emissioni prodotte dai mezzi pesanti e le difficoltà di movimento per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Ad aprile una donna è stata investita da un Tir e ha perso la vita

Ma la questione non riguarda soltanto il disagio. Sullo sfondo resta infatti il dramma consumatosi lo scorso aprile proprio in via dell’Arsenale, dove una donna di 46 anni venne investita da un tir nei pressi della zona portuale. La vittima, soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Civico, morì successivamente a causa delle gravissime ferite riportate. Sulla dinamica dell’incidente sono state avviate le indagini delle forze dell’ordine. Quell’episodio ha riportato con forza al centro del dibattito cittadino il tema della convivenza tra traffico pesante e aree urbane densamente abitate.

Per i residenti, la tragedia deve rappresentare un punto di svolta. Le richieste sono chiare: individuare aree dedicate dove fare sostare i mezzi in attesa dell’imbarco, evitare la formazione di lunghe code sulle strade cittadine e adottare misure che garantiscano maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti.

Conciliare le esigenze dei trasporti con la sicurezza dei cittadini

La vicenda riapre inoltre una riflessione più ampia sulla gestione dei flussi logistici legati al porto di Palermo, infrastruttura strategica per l’economia siciliana ma che necessita di soluzioni capaci di conciliare le esigenze del trasporto merci con il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sicuro e salubre. Intanto, da via dell’Arsenale continua a levarsi un grido d’allarme che i residenti sperano possa essere ascoltato dalle istituzioni prima che il problema produca nuove emergenze.