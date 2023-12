Cna Commercio "Assurdo bloccare arteria ridosso delle feste natalizie"

Strade chiuse per lavori di manutenzione in centro a Palermo e Cna Commercio lancia l’allarme per le ripercussioni sulle attività commerciali della zona. Stiamo parlando di via Gaetano Daita, via Mazzini e via Quintino Sella.

A parlare è Luigi Schillaci, presidente regionale Cna Commercio: “Da qualche giorno due traverse di via Gaetano Daita di Palermo, via Mazzini e via Quintino Sella, sono chiuse al traffico veicolare a causa di alcuni lavori di manutenzione dell’azienda Amap. A quanto abbiamo appreso dalla segnaletica apposta nel cantiere, questi lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni in via Gallo e via Torrearsa”.







“Assurdo bloccare arteria shopping a ridosso delle feste natalizie”

Schillaci prosegue: “Come Cna ci sembra assurdo bloccare una delle arterie principali dello shopping cittadino a ridosso delle feste natalizie. Questi lavori sembrano programmati senza un minimo di valutazione sulle ripercussioni che possano avere sugli esercenti della zona. Urge ricordare che il periodo natalizio è l’unico momento dell’anno in cui chi ha un’attività commerciale possa avere l’occasione di vendere, visto che viviamo una fortissima crisi economica, una depressione che neanche durante la pandemia abbiamo vissuto, complice anche la scelta di fissare l’inizio degli sconti al 5 gennaio, iniziativa che ci ha molto penalizzato. Le attività commerciali hanno bisogno di sostegno e di incentivi e non di essere boicottate in questo modo”.

“Chiediamo al sindaco ed alle istituzioni di intervenire”

Poi rivolge un appello alle istituzioni affinché si intervenga sulla situazione. “Chiediamo – conclude – al sindaco della città Roberto Lagalla, all’assessore comunale alle attività produttive Giuliano Forzinetti, al presidente della sesta commissione consiliare Ottavio Zacco, all’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo, e al presidente della commissione alle attività produttive Gaspare Vitrano di prendere in esame questo problema che riguarda tanti cittadini e commercianti della zona, questi cantieri andrebbero bloccati e spostati ad un altro periodo dell’anno”.