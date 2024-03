Strada chiusa al traffico

Paura questa mattina sul ponte di via Giafar, a Palermo. Un uomo di circa 50 anni, alla guida di una Peugeot grigia, ha sbattuto sul guard rail di destra della carreggiata, finendo ribaltata al centro della sede stradale. L’episodio è avvenuto intorno alle 11 sulla corsia in direzione di piazza Torrelunga. Ad allertare i soccorsi alcuni conducenti rimasti incolonnati nel traffico ed alcuni residenti della zona.

Le condizioni del conducente









Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno controllato le condizioni dell’uomo alla guida, trasportandolo in codice giallo all’ospedale più vicino, ovvero al Buccheri La Ferla. Da quello che si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravo.

Strada chiusa al traffico

La strada, al momento, è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. A ricostruire la dinamica sarà il personale dell’infortunistica stradale della polizia municipale. Va però detto che il guard rail in questione è finito al centro di numerose segnalazioni fatte dalla II Circoscrizione a causa dello stato di incuria in cui versava. A vigilare sulla viabilità gli agenti della polizia di stato, coadiuvati dal personale di sicurezza stradale che sta ripulendo l’asfalto dai detriti e dagli oli presenti sullo stesso.