La denuncia del consigliere Pasquale Tusa

Nuovi problemi sul fronte della manutenzione stradale a Palermo. Questa mattina, alcuni passanti hanno notato la rottura di una parte del marciapiede del sovrappasso di via Emilio Giafar. La struttura, come è noto, permette di congiungere l’area del quartiere di Brancaccio a quella di Santa Maria di Gesù, valicando così il raccordo autostradale rappresentato da viale Regione Siciliana. Ad essere interessati dal problema un paio di blocchi di cemento del passaggio pedonale, spezzati in più punti. Da capire le cause dell’accaduto, sul quale si stanno eseguendo i controlli del caso.

In seguito all’accaduto, i residenti della zona hanno allertato alcuni consiglieri di circoscrizione. Fra questi vi è Pasquale Tusa, il quale ricostruisce così l’accaduto. “Intorno alle 13.40 alcuni cittadini mi hanno inoltrato alcune segnalazioni che parlavano di un collasso del passaggio pedonale sul ponte autostradale di via Giafar. Fatto per il quale mi sono recato sul posto, allertando la polizia municipale che è subito giunta sul posto con un pattuglia. E’ stato condotto un sopralluogo congiunto nel quale si è palesata la pericolosità della presenza dei calcinacci. Ciò visto che, sotto il ponte in questione, passa una parte di via San Ciro. Così, è stato sollecitato l’intervento anche da parte dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i luoghi ed eliminare il pericolo per la pubblica incolumità“.

Da capire l’esito del sopralluogo, in modo da conoscere lo stato della struttura. E proprio via Giafar, nello scorso weekend, è stata interessata da alcuni interventi di sicurezza stradale. Sul ponte nei pressi di via Pecoraino infatti è stato riparato un guard rail danneggiato, il quale impediva il passaggio dei pedoni. La struttura era rimasta piegata da un incidente avvenuto anni fà e sui quali non si era mai intervenuti. Dopo diverse di segnalazioni agli uffici competenti, sabato è arrivata l’opera di messa in sicurezza.