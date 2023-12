Via libera dalla Giunta. Opere per diversi milioni di euro

Da via Francesco Crispi a via Belgio, passando per l’area dello stadio e via Libertà. Il Comune punta a mettere in pratica quanto previsto nell’ultimo piano triennale delle opere pubbliche a proposito della manutenzione stradale. Una delle principali emergenze del capoluogo siciliano, lasciata per troppo tempo da parte. Qualche intervento è stato già messo in campo dall’attuale Amministrazione Comunale. Piccole opere con costi al di sotto dei 100.000 euro e che hanno permesso il ricorso ad affidamenti diretti per i lavori di ristrutturazione dell’asfalto di via Volturno e di parte di via Imperatore Federico. Chiaramente questo non basta. Bisognerà fare di più. E in attesa che vengano affidati gli otto lotti per la manutenzione straordinaria in città, si procederà quantomeno sui principali assi viari di Palermo.

Tutti i lavori da condurre nel 2024

La Giunta ha dato infatti il via libera ai progetti esecutivi. Le determine dirigenziali sono state già pubblicate e, nei prossimi giorni, saranno inviate le lettere alle ditte che avevano espresso la propria manifestazione d’interesse. Inizia così la corsa ad ostacoli per rifare le strade dei principali assi di Palermo. Due gli appalti in particolare, entrambi inseriti nel triennale delle opere pubbliche 22-24 approvato in Consiglio Comunale. Il primo, da circa 1,7 milioni di euro, riguarda il rifacimento del tappetino stradale dell’asse compreso fra via Francesco Crispi, via Imperatore Federico, piazza Leoni, viale del Fante, piazza De Gasperi, via Ausonia e via Belgio. L’altro invece, da poco meno di un milione di euro, interesserà l’intera via Libertà. Infine, circa 200.000 euro saranno destinati al rifacimento dei guard rail danneggiati dagli incidenti stradali.

La manutenzione stradale nel piano triennale 23-25

All’interno dell’annualità 2023 del piano triennale è previsto infatti l’accordo quadro per gli otto lotti funzionali del servizio, uno per Circoscrizione. Procedura amministrativa che è nelle mani dell’Urega e per la quale si attende la relativa copertura finanziaria, per un totale complessivo da 46,3 milioni di euro. Intanto però, oltre all’affidamento del servizio di pronto intervento stradale ai privati, l’Amministrazione ha previsto una serie di interventi tampone. Fra questi, la previsione dei lavori di manutenzione sull’asse di via Libertà (932.000 euro) e sull’asse di collegamento fra porto ed autostrada (da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio – 1,7 milioni di euro). All’interno dell’annualità 2023, si colloca inoltre il primo stralcio di interventi per la manutenzione del ponte Oreto. Opera per la quale è previsto, all’interno del documento, un investimento iniziale da 2,4 milioni di euro.