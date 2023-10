A regolare il traffico due volanti della polizia municipale

Via Volturno si rifà il “vestito”. Come da programma, sono iniziati questa mattina i lavori per rifare l’asfalto dell’arteria viaria che collega piazza Verdi al Tribunale di Palermo. L’operazione costerà circa 96.000 euro e sarà finanziata attraverso il ricorso all’istituto dell’affidamento diretto che, ricordiamolo, può essere usato per appalti sotto i 100.000 euro. Interventi necessari per sanare l’asfalto di via Volturno, ormai da tempo ridotto ad una trazzera a causa dell’incuria, delle intemperie e del continuo passaggio di mezzi. Le ultime opere di manutenzione stradale organica risalivano addirittura al 2000. Una svolta che segnerà l’inizio di una serie di opere che interesseranno diversi arterie centrali del capoluogo siciliano (asse Porto e via Belgio su tutte). Ciò in attesa dell’avvio vero e proprio dell‘accordo quadro promosso dal Comune di Palermo.

“Sulla manutenzione delle strade abbiamo voluto che si iniziasse simbolicamente dalla strada dove da più tempo, oltre vent’anni, non venivano effettuate manutenzioni – ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Un segnale per la città e i palermitani che da adesso potranno constatare con i propri occhi il significato degli sforzi, in più di un anno di amministrazione, per rimettere a posto i conti del Comune che da tre anni era senza bilanci approvati. Sforzi che ora possono finalmente tradursi in fatti concreti. Quella di via Volturno è solo la partenza e ringrazio l’assessorato alle opere pubbliche che seguirà anche nei prossimi mesi le manutenzioni su altri assi viari della città per riportare sicurezza lungo le strade“.

Partiti i lavori in via Volturno







Gli operai della ditta incaricata dei lavori, già dalle prime ore della mattina, hanno posizionato i coni per delineare le aree di interventi dei macchinari. Gli interventi sono partiti con le prime opere di scarifica sul lato sinistro dell’asfalto. Il traffico è quindi limitato sul lato destro, con gli operai e il personale della polizia municipale a regolare il corretto passaggio dei mezzi nell’area dei pressi del mercato del Capo. Gli interventi in questione fanno parte di un più ampio piano che riguarda la manutenzione straordinaria delle strade in città. Elemento che consta, oltre degli affidamenti diretti, anche dell’accordo quadro attualmente in corso di assegnazione ed avvio, nonchè una serie di interventi previsti all’interno del piano triennale delle opere pubbliche che riguarderanno in particolare l’asse Porto e quello di via Belgio.

Opere che stanno rendendo necessari dei cambiamenti sotto il profilo della viabilità. Via Volturno è infatti percorsa da migliaia di mezzi al giorno, soprattutto durante le ore di punta. Fatto per il quale la ditta incaricata dei lavori sta intervenendo su una porzione di semicarreggiata alla volta, in modo da lasciare lo spazio per il passaggio di auto e moto. A prevederlo è l’ordinanza 1312 del 3 ottobre 2023, sottoscritta dal dirigente dell’Ufficio Traffico Sergio Maneri. Secondo quanto previsto dal documento, oltre alla chiusura della semicarreggiata su cui si eseguiranno i lavori, è previsto il divieto di si sosta, ambo i lati, con rimozione coatta 0-24. Inoltre, sarà in vigore il divieto di transito pedonale sui marciapiedi interessati dall’intervento, con la contestuale creazione di un percorso dedicato per i cittadini in transito in zona. Le limitazioni saranno valide fino alla conclusione dei lavori.