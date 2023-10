L'ultimo intervento sull'asfalto risaliva al 2000. Cambia la viabilità

Ventitre anni, un periodo lungo più di quattro consiliature. Questo il lasso di tempo trascorso da quando, per l’ultima volta, fu rifatto l’asfalto di via Volturno, a Palermo. Era infatti il lontano 2000 quando le maestranze del Comune intervenirono per rifare il manto stradale dell’arteria che collega il Tribunale alla zona di piazza Verdi. Da allora, via Volturno è diventata una sorta di “zona di guerra”, devastata da avvallamenti e buche che si sono creati nel tempo a causa delle intemperie e del continuo passaggio di mezzi, soprattutto pesanti. Fatto per il quale dall’Amministrazione è arrivata oggi la lieta novella. Secondo quanto annunciato dagli uffici di Palazzo delle Aquile, lunedì 9 ottobre saranno condotti i lavori di rifacimento del manto stradale. L’operazione costerà circa 96.000 euro, valore che consente il ricorso all’affidamento diretto predisposto con apposita delibera di Giunta voluta dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando e stilata fra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

Lavori in via Volturno, come cambia la viabilità

Gli interventi in questione fanno parte di un più ampio piano che riguarda la manutenzione straordinaria delle strade in città. Elemento che consta, oltre degli affidamenti diretti, anche dell’accordo quadro attualmente in corso di assegnazione ed avvio, nonchè una serie di interventi previsti all’interno del piano triennale delle opere pubbliche che riguarderanno in particolare l’asse Porto e quello di via Belgio. I lavori inizieranno lunedì 9 ottobre. “Dopo anni di mancate manutenzioni – ha dichiarato l’assessore Salvatore Orlando – questa Amministrazione comunale si è posta, come priorità, la programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi della città. I lavori su via Volturno rappresentano, infatti, il primo di una serie di interventi previsti nell’ambito di una programmazione complessiva che anche in attuazione di un accordo quadro consentirà di realizzare, nei prossimi quattro anni, interventi di manutenzione stradale per 46 milioni di euro”.

Opere che renderanno necessari dei cambiamenti sotto il profilo della viabilità. Via Volturno è infatti percorsa da migliaia di mezzi al giorno, soprattutto durante le ore di punta. Fatto per il quale la ditta incaricata dei lavori interverrà su una porzione di semicarreggiata alla volta, in modo da lasciare lo spazio per il passaggio di auto e moto. A prevederlo è l’ordinanza 1312 del 3 ottobre 2023, sottoscritta dal dirigente dell’Ufficio Traffico Sergio Maneri. Secondo quanto previsto dal documento, oltre alla chiusura della semicarreggiata su cui si eseguiranno i lavori, è previsto il divieto di si sosta, ambo i lati, con rimozione coatta 0-24. Inoltre, sarà in vigore il divieto di transito pedonale sui marciapiedi interessati dall’intervento, con la contestuale creazione di un percorso dedicato per i cittadini in transito in zona. I lavori saranno supervisionati dalla presenza della polizia municipale, chiamata a regolare il traffico in zona.