Previsti diversi divieti

Sarà l’ennesimo lunedì di passione quello che attende gli automobilisti di Palermo. Al netto dei lavori che stanno interessando l’area del ponte Corleone e quella del sottopasso di via Francesco Crispi, un altro cantiere sarà aperto in città, ovvero quello per il rifacimento della sede stradale di via Imperatore Federico. Interventi che rientrano nel piano messo in campo dall’Amministrazione Comunale per far fronte all’emergenza strade e che ha riguardato di recente l’area di via Volturno. Opere quindi necessarie per ripristinare una corretto viabilità in città ma che richiederanno un sacrifcio inevitabile sul fronte della viabilità per alcuni giorni.

Lavori in via Imperatore Federico, tutti i divieti

Ad essere interessata sarà l’area di via Imperatore Federico compresa fra il civico 46 e il civico 114. A prevederlo è l’ordinanza 1387 del 19 ottobre 2023 firmata dal dirigente dell’Ufficio Mobilità Ferdinando Carollo. Secondo quanto prevede il documento, saàr istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 su ambo i lato del tratto di carreggata interessati dai lavori. Opere che dovranno essere eseguiti impegnando metà carreggiata per volta e in periodi distinti. Ciò al fine di garantire la circolazione nella zona. Durante il corso dei lavori occorrerà l’assistenza della polizia municipale per provvedere all’eventuale rimozione forzata dei veicoli e, se necessaro, deviare temporaneamente il traffico veicolare. A tal proposito, l’ordinanza prevede l’istituzione del senso unico alternato nella semicarreggiata disponibili. Traffico che sarà regolato attraverso l’utilizzo di semafori rimovibili.

