Gli interventi richiederanno un esborso da 11,4 milioni di euro

Parte l’iter dei lavori di ristrutturazione del ponte Corleone, a Palermo. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore Salvatore Orlando, ha firmato la convenzione con il commissario straordinario Matteo Castiglioni. Gli interventi inizieranno a fine settembre e prevederanno un esborso complessivo da 11,4 milioni di euro.

Inizia la ristrutturazione del ponte Corleone

Lavori di ristrutturazione, quelli relativi al viadotto di viale Regione Siciliana, compresi all’interno degli interventi coperti dal fondo sviluppo e coesione. Circa 11,4 milioni di euro, così ripartiti: 2,2 milioni di euro relativi alla progettazione dello svincolo di via Perpignano e del raddoppio fra via Belgio e via Altofonte; 800.000 euro per la progettazione del raddoppio del ponte Corleone; infine, 6,97 milioni di euro da destinare ai lavori per la ristrutturazione del ponte Corleone. Quest’ultimo ha ricevuto un’ulteriore allocazione di risorse da 1,43 milioni di euro dal Ministero dell’Interno e relativo esclusivamente alle indagini preliminari e alle attività di progettazione.

Ad avere il ruolo da protagonista è il risanamento della struttura in cemento armato. Elemento suggerito nella relazione redatta dalla Icaro Progetti, ditta che ha analizzato lo stato del ponte Corleone. Primo stralcio di lavori inizierà entro la fine di settembre e non avrà ripercussioni sulla circolazione, dato che le opere saranno realizzate sulle basi del cavalcavia.

Gli obiettivi della convenzione

Tre gli obiettivi della convenzione fra il Comune di Palermo e il Commissario straordinario. Ad avere il ruolo di protagonista, come sopra ricordato, è la ristrutturazione del ponte Corleone, in particolare degli elementi in cemento armato. Interventi a cui dovrebbero affiancarsi quelli relativi alla progettazione del raddoppio della Circonvallazione. Ciò in particolare nel tratto compreso via Giafar e via Altofonte, con il progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto. Infine, nel pacchetto rientrerà la progettazione dei lavori relativi al tratto di viale Regione Siciliana compreso fra via Belgio e via Altofonte, relativi agli interventi per lo svincolo di via Perpignano.

Gli obblighi delle parti

Con riguardo agli obblighi in capo al Comune di Palermo, gli uffici dell’Amministrazione Comunale dovranno mettere a disposizione mettere a disposizione le risorse disponibili per la finalità della convenzione. I tecnici dovranno poi consegnare al Commissario Straordinario la documentazione tecnica disponibile. Nonchè provvedere alla gestione operativa del traffico in vista dei futuri interventi e, infine, prendere in carico le opere realizzate in seguito al completamento degli interventi.

Sul fronte del Commissario Straordinario, il dirigente dovrà provvedere alla realizzazione delle condizioni di formale e concreta disponibilità dei luoghi oggetto dell’intervento; provvedere alla progettazione delle opere, dove non siano già perfezionate; lavorare all’ottenimento degli eventuali atti autorizzativi e propedeutici ai lavori; assumere il ruolo di stazione appaltante per gli interventi oggetto della presente convenzione; nominare i Rup dei vari cantieri; provvedere all’esecuzione delle opere, sulla base dei finanziamenti nella disponibilità del Comune; infine, nominare la Commissione di Collaudo per ciascuno degli interventi previsti dalla convenzione.

Lagalla: “Ponte Corleone fondamentale per la città”

Un accordo annunciato nei giorni scorsi ed ufficializzato oggi dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “La firma della convenzione con Anas è un atto formale che questa amministrazione porta a termine dopo un lungo percorso. Il provvedimento mira a velocizzare le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori sul ponte Corleone. Un collegamento fondamentale e strategico per la città. L’obiettivo sarà quello di mettere in cantiere opere pubbliche necessarie per la sicurezza e lo sviluppo della città, ma di farlo rispettando i tempi, in modo da limitare i disagi ai cittadini”.

Orlando: “Già disponibile 6,9 milioni di euro”

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando, che sottolinea che gli interventi si potranno avviare grazie ad alcune risorse già disponibili. “Con questo accordo mettiamo nelle mani del commissario straordinario le risorse per procedere con i lavori sul Ponte Corleone. In questo modo, i processi saranno più rapidi, attraverso l’affidamento ad Anas. I lavori per la messa in sicurezza del ponte saranno i primi a partire con 6 milioni e 900 mila euro già disponibili. Contestualmente, stiamo lavorando al reperimento delle risorse necessarie per realizzazione il raddoppio del ponte”.