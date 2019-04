La norma appena approvata

L’Ars ha approvato il disegno di legge “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Si tratta della cosiddetta “legge Tusa”, che contiene le norme che mirano a semplificare il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, che erano state proposte dall’assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, recentemente scomparso in un incidente aereo in Etiopia. Il disegno di legge, composto da 14 articoli, è stato approvato con 32 voti a favore su 34 votanti.

“I cittadini siciliani non dovranno più vedere nella Pubblica Amministrazione un ostacolo. Con questo disegno di legge, voluto dal compianto assessore Tusa, la celerità e la certezza dei provvedimenti saranno le nuove parole d’ordine”.

Così il Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell’ARS, Luca Sammartino, commenta l’approvazione del disegno di legge.

“Meno burocrazia ed iter più veloci miglioreranno la vita dei siciliani – prosegue il deputato del Pd -. Si affrontano dunque i problemi reali del cittadino come il commerciante che avrà rapidamente risposta per i dehors o il disabile che non dovrà più aspettare l’autorizzazione per l’ausilio per accedere alla propria abitazione. La Sicilia finalmente si uniforma al resto d’Italia”.