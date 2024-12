Via libera dalla giunta Schifani alla proposta del Fondo pensioni di procedere all’acquisto dell’immobile tra via Cordova e via Libertà, a Palermo.

La proposta, condivisa dagli uffici dell’assessorato dell’Economia con l’assessorato della Funzione pubblica, mira a fare ottenere al Fondo pensioni il complesso immobiliare allo scopo di destinarlo a uffici regionali.

Le parole di Dagnino

“Con l’apprezzamento all’operazione – afferma all’Economia, Alessandro Dagnino – la Regione punta ad assicurare agli uffici di sua competenza una sede prestigiosa e al Fondo una redditività stabile e maggiore rispetto a quella che il mercato può assicurare con altri investimenti. L’idea di realizzare l’operazione attraverso il Fondo pensioni è maturata durante l’ultima variazione di bilancio. Oltre a garantire al Fondo le entrate dei canoni, la Regione assicura a sé stessa locali per uffici nell’ambito di una più ampia operazione di efficientamento degli spazi».

Messina: “Siamo soddisfatti”

“Siamo soddisfatti e consapevoli – sottolinea l’assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Andrea Messina – di avviare una nuova strategia di interventi che punta a razionalizzare gli investimenti da parte del Fondo pensioni Sicilia e a creare, al contempo, economie di spesa grazie alla strategica utilizzazione degli immobili per le finalità di istituzionali”.

Con l’apprezzamento, la giunta ha dato mandato agli uffici di realizzare l’istruttoria necessaria a verificare la congruità dell’operazione. Il regolamento del Fondo pensioni che autorizza gli investimenti immobiliari richiede, infatti, la verifica della redditività e della liquidità dell’operazione.

In Sicilia la proroga dei sindaci e dei consigli comunali eletti

Le elezioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali eletti in Sicilia nel 2020 e nel 2021, durante le tornate elettorali autunnali straordinarie a causa dell’emergenza Covid-19, subiranno un rinvio. In particolare, nei Comuni in cui gli organismi elettivi sono stati rinnovati nel 2020 e concluderebbero il mandato nel settembre 2025, le elezioni si terranno nella primavera 2026; invece, nei Comuni in cui si è votato nell’autunno del 2021 le elezioni slitteranno alla primavera 2027. Lo comunica l’assessore regionale alle Autonomie Locali, Andrea Messina, preannunciando l’emanazione della circolare che, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 83/2024, dispone il ritorno alla normale applicazione della normativa elettorale.

