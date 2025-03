Via libera all’Assemblea regionale siciliana alla riforma del settore dei trasporti. Il sì dell’Ars arriva poche ore dopo la firma del nuovo contratto di servizio del Tpl (Trasporti pubblico locale) che da luglio rivoluzione gli autobus extraurbani e dopo le notizie sui piani della regione per gli aeroporti minori.

Forte crescita della domanda di trasporto

“Da oggi con il ddl Trasporti approvato dall’Assemblea regionale siciliana si introducono importanti novità per agevolare i visitatori e per adeguare il settore alle richieste di un periodo di forte crescita della domanda per gli eventi di rilievo in programma nell’Isola. È un grande risultato che si deve alla condivisione di un obiettivo del governo Schifani con il Parlamento per sostenere un comparto strategico per la nostra economia e per agevolare enti locali e cittadini” dice a caldo l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando il voto dell’Aula di Palazzo dei Normanni.

La novità, il noleggio con conducente regionale

“Si introduce, infatti, il Nolo con conducente regionale, con la previsione – aggiunge l’assessore – di 500 nuove autorizzazioni, che serviranno a potenziare i servizi per gli importanti eventi internazionali del 2025 in Sicilia, come Agrigento capitale della cultura, il Giubileo dei giovani, Gibellina capitale arte contemporanea. Entro 90 giorni sarà un decreto dell’assessore regionale ai trasporti a disciplinare la concessione delle licenze. Inoltre la legge prevede la proroga per i Comuni che non sarebbero riusciti a emanare entro il 31 marzo i bandi per il trasporto urbano: avranno tempo fino al 31 dicembre e, nel contempo, si potranno prolungare i contratti vigenti per non penalizzare i cittadini. Infine la legge, in considerazioni delle specificità climatiche della Sicilia, autorizza i bus turistici a circolare per nove mesi all’anno, anziché sei come in precedenza”.

La soddisfazione di Confesercenti

Confesercenti Sicilia e Federnoleggio plaudono all’approvazione in aula all’Ars della riforma dei servizi a noleggio. La legge introduce alcune modifiche alla norma nazionale fortemente volute dagli operatori tra cui il rilascio di licenze regionali e l’emissione del foglio di servizio sia in modalità cartacea che telematica.

“Per il settore si tratta di un importante risultato frutto di un confronto costante durante il passaggio della norma in Commissione, grazie soprattutto al lavoro del deputato Adriano Varrica”, dice il presidente di Federnoleggio Giuseppe Contrafatto.

Proprio la settimana scorsa l’esponente del parlamento regionale aveva incontrato i titolari di NCC e i vertici dell’associazione datoriale nella sede di Confesercenti Sicilia.