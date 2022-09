Presentata interrogazione dal M5S

Cambiano gli orari al centro comunale di raccolta rifiuti di via Nicoletti, a Palermo. Con una nota appesa anche all’ingresso della struttura, la Rap ha informato l’utenza che l’orario continuato 7-17 sarà valido soltanto il martedì e il giovedì. Un cambio di passo restrittivo rispetto a quanto avveniva in precedenza, con il plesso che rimaneva aperto in maniera continuata da lunedì al sabato. Un cambiamento che non ha riscontrato i favori dell’area politica del M5S, che ha presentato una nota diretta all’azienda e all’assessorato all’Ambiente.

Cambi di orario in via Nicoletti, l’interrogazione del M5S

Un documento firmato e sottoscritto dal consigliere comunale Antonino Randazzo e dai consiglieri della VII Circoscrizione Simone Aiello e Giovanni Galioto. “Siamo venuto a conoscenza – scrivono gli esponenti pentastellati – del nuovo orario di servizio del Centro Comunale di Raccolta di via Nicoletti. Secondo quanto si legge nella tabella affissa al cancello di ingresso, si prevedono solo due giorni di orario continuativo (dalle ore 07:00 alle 17:00 martedì e giovedì) e quattro con orari ridotti, ovvero dalle ore 07:00 alle 13:00 (lunedì, mercoledì e sabato).

Problema che, sottolineano i rappresentanti del M5S, si unisce ad un’altra criticità, ovvero la mancanza del “cassone per la raccolta dell’organico. Elemento importante, quello della presenza di un contenitore per la raccolta dell’organico, ed usato da giardinieri e privati, particolarmente attivi nei periodi delle potature”. A tal proposito, Randazzo, Aiello e Galioto, chiedono “il ripristino dell’orario originario e l’installazione di un nuovo cassone per i rifiuti organici”.