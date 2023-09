Al via la nuova stagione di corse all’ippodromo della Favorita, iniziati i lavori per l’illuminazione

Edoardo Ullo di

08/09/2023

Riparte la stagione delle corse del trotto all’ippodromo della Favorita di Palermo. Dopo la pausa estiva l’impianto di viale del Fante sarà nuovamente protagonista per gli appassionati. Ed il conto alla rovescia è praticamente esaurito: sabato alle 15.30 si svolge il primo convegno. Per l’occasione verrà premiato il talento palermitano Manuel Pipitone. Nel weekend tra il 16 ed il 17 settembre, invece, l’ippodromo ospiterà il 5° raduno moto Bmw.

Trotto e motori in pratica. Inoltre la Sipet, la società toscana che ha in concessione l’impianto, ha avviato la realizzazione dell’impianto di illuminazione della pista. In via di realizzazione inoltre anche una nuova pista esterna a quella da corsa e nuovi paddock per integrare i servizi del centro di allenamento.

Si riparte col trotto

Primo appuntamento in calendario è previsto per sabato. Alle 15.30 l’inizio del convegno con sette corse in programma. L’ingresso all’impianto è gratuito. Si inizia con il debutto a Palermo di 8 puledri di 2 anni; alla quarta corsa invece (alle 17.30) è abbinata la “seconda tris”. Mentre la settima, programmata alle 18.30, è una spettacolare corsa con i nastri per 16 cavalli di quattro anni legata alla Tris/Quartè/Quintè della giornata ippica. Durante la giornata verrà premiato Manuel Pistone, talento della scuola ippica palermitana e campione italiano dei guidatori 2023.

Da sabato a fine anno saranno 16 le giornate di corse, che si disputeranno tutte al sabato fatta eccezione per la giornata dell’Immacolata (che cade di venerdì). Sono state evitate in settembre le concomitanze con le partite interne del Palermo calcio grazie alla sensibilizzazione verso la Lega operata dalla società.

Il raduno delle moto Bmw

Nella seconda giornata – sabato 16 settembre – in concomitanza con le corse l’ippodromo ospiterà, per la prima volta il 5° raduno nazionale delle moto Bmw che si protrarrà anche la domenica 17 con un nutrito programma aperto alla città. Gli organizzatori, tra le altre iniziative, terranno un seminario di sicurezza stradale con l’associazione Fondo Vittime della Strada e l’apertura di una raccolta fondi. Una festa per gli appassionati che coniuga accoglienza, intrattenimento e sensibilizzazione ai temi della solidarietà.

Il tema centrale ippico della giornata sarà invece la prima edizione di “la più bella del regno, la Favorita” riservata alle cavalle nella formula originale di batterie e finale e di una sfida sportiva in pista tra i gentlemen driver e i guidatori. “L’ippica – spiega il direttore ippico della Sipet, Francesco Ruffo Scaletta – è un’occasione di svago all’aria aperta per Palermo in una location unica. E soprattutto un’opportunità di lavoro e di selezione nello sport resa possibile dall’impegno di pubblico e privato”.

Le corse clou del 2023

Tra le corse più importanti del 2023 c’è da segnalare il classico Gran Premio Mediterraneo, riservato ai cavalli di 3 anni di ogni paese. Il gp quest’anno è stato anticipato al 25 novembre e sarà, in ordine cronologico, l’ultimo gran premio del 2023 per i tre anni. Si correrà dopo 24 giorni dal Gran Premio Orsi Mangelli e rappresenterà l’occasione valida per fregiarsi della palma del vincitore aggiungendo il proprio nominativo nel prestigioso albo d’oro.