La testimonianza di un residente

Strade di Palermo al buio e che, di conseguenza, non offrono di alcuni requisiti essenziali di sicurezza, sia sul fronte della viabilità stradale che della tutela dell’incolumità dei cittadini e dei propri beni. Luce vuol dire, anche, tutela della popolazione. E alcune vie del capoluogo siciliano non hanno questa fortuna. In questo elenco rientra anche via Palmerino, strada di collegamento fra viale Regione Siciliana e il quartiere di Villa Tasca, in IV Circoscrizione.

I residenti: “Siamo in balia dei ladri”

Strada nella quale i pali dell’illuminazione pubblica sono purtroppo vetusti, così come le centrali elettriche d’appoggio. Fenomeno che incide soprattutto nelle giornate di pioggia. Ma, chiarisce Antonio Cottone, residente della zona, si tratta di un problema antico e che affondo le proprie radici nel tempo. “Nel quartiere, spesso e volentieri, l’impianto d’illuminazione è pessimo. Ci ritroviamo con due pali al buio”. Fatto che logicamente espone la cittadinanza al rischi di ‘spiacevoli incontri’. “La sera siamo in balia di chi ruba. Abbiamo paura per le nostre auto e moto, per i nostri averi. Ogni tanto abbiamo anche trovato dei danni ai nostri mezzi“.

Tanti solleciti, poche soluzioni

Situazione più volte segnalata dai residenti. Solleciti che, riferisce Cottone, non sono serviti a molto. “Molti condomini hanno fatto un sacco di segnalazioni all’AMG, anche tramite il presidente di Circoscrizione. La cosa è perenne. E’ un impianto pessimo”. Ciò in un’area chiave per la viabilità dell’area della IV Circoscrizione.”E’ un punto strategico per la viabilità di Villa Tasca. Abbiamo illuminazione soprattutto nelle aree del centro, anche poco abitate, e poi ci ritroviamo al buio in zone ad alta densità abitativa, dove passano pedoni. E’ assurdo”.