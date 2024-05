La nota di AMG: "Se sostegni saranno in condizioni critiche, saranno sostituiti"

Via ai controlli. Dopo il crollo di un palo dell’illuminazione pubblica in via Perpignano, a Palermo, l’azienda AMG ha annunciato che saranno eseguite delle verifiche sullo stato degli impianti della zona della V Circoscrizione. Ieri mattina infatti, intorno all’ora di pranzo, il corpo di un lampione si è schiantato su un’auto parcheggiata all’altezza del civico 91. Per fortuna, al momento dell’impatto, non c’era nessuno all’interno dell’abitacolo. Fatto che ha evitato conseguenze ben più nefaste. Il traffico in zona è rimasto bloccato per diverse ore, in attesa che il palo venisse rimosso dalla sede stradale.

La rabbia di chi vive il quartiere

Quello di via Perpignano è solo l’ultimo di una lunga serie di crolli. Molti punti luce della città sono vecchi, quasi al limite del vetusto. Complice anche la scarsa manutenzione degli anni passati, alcuni pali della luce cedono e finiscono al suolo, soprattutto nelle giornate di avverse condizioni meteo. Fatto che logicamente espone a problemi sotto il profilo della pubblica sicurezza, come sottolineato ieri dal consigliere della V Circoscrizione Davide Grasso. “Un’altra tragedia è stata sfiorata. Ci troviamo nel quartiere noce. È diventato impossibile vivere in questa città. Succede di tutto. Cadono alberi, pali della luce, cedono gli afaldi delle strade. I cittadini dovrebbero sentirsi al sicuro in città e invece succede quello che è accaduto“.

AMG effettuerà controlli in zona

Un crollo su cui AMG, società che si occupa dell’illuminazione pubblica in città, effettuerà dei controlli specifici nell’area della V Circoscrizione. “Per quanto riguarda il palo caduto in via Perpignano – ha precisato l’azienda -, si tratta di un sostegno che ha completato la sua vita utile essendo stato installato tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, con fenomeni di corrosione nella sezione d’incastro. Già dalla prossima settimana verrà avviata una verifica urgente dei pali limitrofi. I sostegni che verranno trovati in condizioni critiche verranno rimossi“.

Il tema del contratto di servizio

“Va precisato – aggiunge AMG – che la verifica della stabilità dei pali e delle sezioni di incastro non è un’attività prevista nell’attuale contratto di servizio e che AMG Energia ha più volte segnalato al Comune di Palermo, proprietario della rete di illuminazione, la necessità di procedere con provvedimenti di verifica ad hoc in considerazione dell’età avanzata di buona parte degli impianti. Va detto, inoltre, che la società nell’ambito delle attività di manutenzione programmata costantemente svolte, esegue anche una verifica visiva delle condizioni dei pali che, in caso di criticità, vengono prontamente rimossi”.

AMG installerà oltre 600 nuovi pali

Oltre ai controlli di sicurezza, l’azienda di via Tiro a Segno sta investendo tempo e denaro sull’installazione di nuovi impianti. “A breve, inoltre, entrerà nel vivo l’intervento di manutenzione straordinaria autorizzato dal Comune ad AMG Energia per ricollocare 637 pali degli impianti di pubblica illuminazione. Sostegni che erano stati dismessi perché ormai privi dei requisiti di stabilità e sicurezza. AMG sta definendo le procedure di affidamento delle attività di ricollocazione”.