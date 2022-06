Camion fa retromarcia e si crea buca in strada, disagi in via Roma

Pietro Minardi

29/06/2022

Disagi questa mattina nell’area di via Roma, all’altezza del cantiere del collettore fognario. Un autoarticolato di grosse dimensioni stava trasportando delle tubature di ampio calibro. L’autista ha effettuato una manovra in retromarcia ma, mentre il mezzo si stava accostando alla zona dei lavori, l’asfalto ha ceduto, creando un foro di settanta centimetri di diametro e profondo più di un metro.

Disagi al traffico

L’autista ha quindi dovuto allontanarsi, spostando il mezzo qualche metro più avanti. Sul posto, è arrivato il personale del cantiere, una volonta della polizia municipale, nonchè gli addetti ai lavori di Enel. Ciò a causa della presenza di alcuni pozzetti a poca distanza dal buco. Sono già in corso i lavori per ripristinare il manto stradale e la transitabilità dell’area. Ciò attraverso il ricorso ad un escavatore e ad un camion di servizio. A causa dei lavori, il traffico risulta rallentato.

Blackout manda in tilt l’area di via Roma

I tecnici dell’azienda deputata alla gestione degli impianti di energia elettrica si trovavano sul posto però anche per un’altra tematica urgente, ovvero un blackout che ha colpito l’area di via Roma bassa. Mancanza di corrente che ha messo ko perfino il semaforo all’angolo di via Cavour. A regolare il traffico, fino al ripristino della linea avvenuto verso le 13:00, ci ha pensato il persona della polizia municipale.