LA SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI

Torce e sistemi di illuminazione dei telefonini: solo così i residenti di via Terrasanta, a Palermo, hanno potuto raggiungere con il calare della notte la propria casa o il posto di lavoro. Ciò a causa del funzionamento, a corrente alternata, dell’impianto di illuminazione della zona.

Le foto, visibili alla fine dell’articolo, sono state scattate intorno alle 6.00 di questa mattina, poco prima dell’alba. Immagini che rendono perfettamente l’idea della scarsa visibilità presente in zona. A fare luce ai passanti soltanto le lampadine dei condomini, in strade altrimenti impraticabili per l’assoluta mancanza di visibilità.

La testimonianza di un residente

Una situazione che, secondo quanto raccontano alcuni residenti, va avanti già da alcuni giorni. Disservizi favoriti dalle piogge degli ultimi giorni, che hanno contribuito a mettere ko alcune cabine vetuste.

“Scendendo da via Terrasanta, la situazione è questa – ci scrive G.B. -. Non è possibile camminare nel quadrilatero compreso tra via lo jacono, via Costantino e via Morello, in particolare l’area adiacente a Villa Pottino. Ciò perché la sera e la mattina presto non c’è illuminazione. Il tutto in un quadro stradale nel quale i marciapiedi andrebbero ripristinati. In particolare, in via Lo Jacono, è presente un tronco d’albero da diversi giorni. Un occhio meno attento potrebbe investirlo con chissà quali conseguenze. Bisognerebbe provvedere definitivamente per sistemare la situazione“.

La replica di Amg

Sul problema occorso in via Terrasanta, abbiamo chiesto numi alla società AMG, azienda che si occupa del servizio per conto del Comune di Palermo. L’ufficio stampa fa sapere che “gli operatori sono intervenuti domenica sera nella zona indicata, intorno alle 21.20. Ciò riattivando il quadro elettrico che alimenta gli impianti di illuminazione della zona Notarbartolo/Morello/Mattarella, che abbraccia anche via Terrasanta e via Lo Jacono”.

“Gli impianti – prosegue la nota – sono dotati di apparecchiature che proteggono le infrastrutture nel caso di condizioni non ottimali. Essi vengono disattivati quando non sono presenti le condizioni ottimali di funzionamento per evitare danni di gravi entità. Vengono poi riattivati manualmente dagli operatori. Lunedì è stata effettuata nuova verifica su questo quadro di alimentazione alle ore 19.28. Il controllo ha riscontrato che tutto era in funzione senza alcuna criticità”.

“Stasera – comunica l’azienda – verrà fatta una nuova verifica su funzionamento di quadro elettrico e impianto. Ma verranno controllati anche i tempi di accensione e spegnimento degli impianti. E’ possibile, infatti, che l’impianto sia regolato ancora con l’orario estivo e che quindi alle ore 6.30 del mattino (momento in cui è stato segnalato dai residenti) fosse semplicemente spento come da programmazione. In questo caso, verranno regolati orari di accensione e spegnimento. In ogni caso, la procedura corretta da seguire nel momento in cui l’impianto si disattiva è quella di effettuare la segnalazione al numero verde 800661199, in modo che si possa predisporre l’attività di riaccensione da parte degli operatori”.

