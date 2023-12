Tra queste via Valverde

Sabato sera a lume di candela per alcuni residenti del centro storico di Palermo. Alle 21.30 di ieri sera infatti, alcune arterie stradali del cuore della città risultavano al buio. Fra queste figura salita Castellana, nota traversa di via Maqueda. Problemi registrati anche nei pressi di via Goethe e nel tratto finale di corso Finocchiaro Aprile. Fra le strade maggiormente interessate dai guasti all’illuminazione pubblica c’è però via Valverde, arteria stradale che interconnette l’area del Conservatorio con via Roma.

Via Valverde completamente al buio

Una strada che ieri sera risultava completamente al buio. Solo due i lampioni accesi in tutto il tratto interessato, uno all’inizio della strada e l’altro verso la fine. Dopodichè, l’oscurità più totale. Ad illuminare il cammino dei pedoni, oltre ai flash dei propri cellulari, soltanto le luci private e i fari delle auto che transitano in zona. Ciò in una strada che, per sua stessa conformazione risulta particolarmente angusta nel suo tratto più interno. Fatto che, logicamente, espone i pedoni a parecchi rischi la sera.

Nei giorni scorsi altri disservizi in città

Disservizi alla rete che seguono a quelli registrati nei giorni scorsi ad altre aree della città. Fra queste figurano sicuramente buona parte del quartiere di Borgo Vecchio e la zona di via Francesco Paolo Perez, nel quartiere Oreto-Stazione. Guasti entrambi riparati, ma che hanno spinto le comunità del quartiere a lanciare dei gridi d’aiuto all’Amministrazione per sensibilizzare il Comune sulla situazione. In particolare, la parrocchia di Sant’Antonino da Padova di corso Tukory ha annuciato una fiaccolata indetta per giovedì 21 dicembre, al fine di sollevare l’attenzione sui problemi dei quartieri. E fra questi, ovviamente, figurano anche quelli relativi all’illuminazione pubblica.