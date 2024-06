Festeggiano le nozze in una sala ricevimenti in via Villagrazia, ma i vicini chiamano la Polizia Municipale per la musica ad alto volume e per forti schiamazzi. Nel locale, all’atto del sopralluogo, era in corso un intrattenimento musicale non autorizzato e la musica, secondo i rilievi prodotti in materia di inquinamento acustico dal personale Nopa, intervenuto congiuntamente con gli operatori dell’ Arpa, superava i valori limite di immissione sonora all’esterno. La situazione veniva ulteriormente esacerbata con l’esecuzione di uno spettacolo pirotecnico. La strumentazione elettroacustica professionale è stata posta sotto sequestro e il titolare dell’attività è stato deferito all’autorità Giudiziaria per il reato di disturbo alla quiete pubblica. Elevate sanzioni amministrative per difformità nella perizia fonometrica per più di 3.000 euro.

I controlli nella movida

Proseguono i controlli della Polizia municipale a Palermo nei luoghi della movida. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti nelle vie Amari, Vittorio Emanuele, Chiavettieri, Strasburgo, Sammartino, della Vetriera e Pozzo, elevando multe per quasi 14mila euro. In particolare, in un locale in via Amari, gli agenti, intervenuti su segnalazione dei residenti, hanno rilevato forti schiamazzi e musica ad alto volume. Era in corso un evento di musica live, con la presenza di numerosi clienti all’esterno del locale, svolto senza alcuna autorizzazione.

Per il titolare è scattata una sanzione di oltre mille euro. Gli agenti, inoltre, hanno sequestrato le apparecchiature musicali, mentre successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni. Un altro pub in corso Vittorio Emanuele in via Chiavettieri è stata sequestrata perché totalmente priva dei requisiti e dei titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali. Per il titolare è scattata la denuncia. I controlli sono proseguiti in altre tre attività commerciali nelle vie Sammartino, della Vetriera e Pozzo con un sequestro, tre denunce e più di quattromila euro di sanzioni. Nei primi due locali, in via Sammartino e della Vetriera, entrambi i titolari delle attività sono stati denunciati per il superamento dei valori acustici consentiti.