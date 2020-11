La nota di Anas

L’Anas ha aggiudicato in Sicilia 6 gare d’appalto per un totale di 30 milioni di euro. Si tratta di interventi saranno finalizzati al risanamento strutturale di opere d’arte. Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi Anas ha pubblicato i primi sei esiti – su un totale di dodici – relativi ai bandi di gara in accordo quadro di durata quadriennale, finalizzati al risanamento strutturale di opere d’arte sulla rete stradale e autostradale siciliana di competenza Anas. Ogni gara prevede un investimento complessivo pari a 5 milioni di euro, per un totale – in questa prima tornata – di 30 milioni di euro.

“L’iter per affidamento mediante procedure di Accordo Quadro – si legge in una nota dell’Anas – garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara d’appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza£.

In particolare, l’Anas ha aggiudicato due gare, relative a strade statali in provincia di Palermo, sono state aggiudicate alle imprese Gresy Appalti srl di Maletto (CT) e L&C srl di Alcamo (TP). La gara che riguarda strade statali in provincia di Agrigento è stata aggiudicata all’impresa Torsen C.ni srl di Bronte (CT).

L’impresa Cosiam srl di Gela (CL) si è aggiudicata due gare, relative a strade statali ricadenti in provincia di Trapani e di Catania. Infine, L&C srl di Alcamo (TP) si è aggiudicata anche la gara relativa a parte dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.