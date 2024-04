Palermo come un set a cielo aperto, con tante produzioni cinematografiche che stanno eseguendo riprese in città. Martedì 23 aprile sono iniziate le riprese del film “L’abbaglio” di Roberto Andò, che vede tra i suoi protagonisti l’attore Toni Servillo. Anche il centro storico palermitano ha fatto da set al film sulla vita di Rosa Balistreri, “L’amore che ho” del regista Paolo Licata.

Il nuovo film

Nei prossimi giorni toccherà a un altro film, “La consatina del pupo”, tra le produzioni cofinanziate dalla Sicilia Film Commission della Regione. L’Ufficio Mobilità del Comune ha così pubblicato un’ordinanza che regolamenta il traffico per consentire le riprese in varie zone della città, da Mondello al centro storico.

Modifiche alla viabilità

Ecco le modifiche alla viabilità in vista dei prossimi giorni. Giorno 3 maggio, dalle ore 7-00 alle ore 15.00 e comunque fino a cessata esigenza, divieti di sosta e chiusura alle auto e al transito pedonale, durante le riprese +, in via Danae nel tratto compreso tra il civico 2 e il viale Colonia Marina. Sempre venerdì 3 maggio, dalle ore 14.00 alle 19.00, chiusura alle auto durante le riprese, solo da ciak a stop (con l’ausilio della polizia municipale) nelle seguenti vie: Piazza Della Vittoria, Via Papireto, Piazza Verdi, Via Cavour, Piazza XIII Vittime, via F. Crispi, Via Amilcare Barca, Via Dei Cantieri, via F. Crispi, via Cala, Foro Umberto I, Via Lincoln, Piazza Giulio Cesare, Corso Tukory.

I cantieri Anas

Piano di alleggerimento dei cantieri in vista dei ponti di Primavera. Da giovedì 25 aprile 2024 a lunedì 6 maggio Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, in previsione dell’incremento del traffico sulla propria rete stradale e autostradale ha deciso di rimuovere 564 cantieri, il 56 % del totale, con l’obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più fluida. Sui restanti 459 cantieri inamovibili Anas ha previsto per i giorni di maggior traffico un programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche.