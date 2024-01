La segnalazione

Viabilità in tilt, mancanza di sicurezza e segnalazioni da parte dei residenti in viale Regione Siciliana sud est, altezza incrocio via Villagrazia. Una condizione di disagio in cui versano residenti e cittadini da diversi anni. Un problema persistente che non permette la normale viabilità della zona: lungo viale Regione Siciliana, altezza via Villagrazia lato valle, il tratto stradale a doppio senso di circolazione è costantemente ignorato dagli automobilisti diretti verso direzione Trapani, creando problemi di congestione e pericolo per i residenti dei residence circostanti.

Nonostante le segnalazioni ripetute agli enti competenti nel corso degli anni, il problema è rimasto irrisolto costringendo addirittura i residenti a dirigere il traffico da soli. “E’ una storia decennale, non rispettano il doppio senso di circolazione – dichiara un residente – quindi chi vuole andare direzione Catania si trova le macchine che occupano la corsia opposta”.





Viale Regione Siciliana, altezza via Villagrazia in tilt

Innumerevoli i disagi a cui sono costretti in residenti nei pressi di viale Regione Siciliana, altezza via Villagrazia. Il doppio senso di marcia, regolarmente segnalato da apposita segnaletica stradale, non viene rispettato da alcuni automobilisti che determinano disordine e il blocco della viabilità.

“Quattro/cinque anni fa c’è stato un incidente mortale dove ha perso la vita un ragazzo – raccontano i residenti a Blogsicilia – ma non sembra che la situazione sia cambiata. – continuano – segnalazioni infinite”.

Residenti imprigionati dalle auto

Denunce e segnalazioni non hanno portato al risultato sperato. Il mancato rispetto del doppio senso di marcia su viale Regione siciliana sud est, compromette la sicurezza di residenti e cittadini che giornalmente percorrono il tratto di strada suddetto. Sembra inoltre che, la totale mancanza di controlli da parte della Polizia municipale e la scarsa attenzione alla segnaletica stradale da parte di alcuni automobilisti continua a rendere impossibile la percorribilità della strada in prossimità dello svincolo di via Villagrazia.

“L’anno scorso – raccontano alcuni residenti a Blogsicilia – alcuni lavori eseguiti nella zona hanno determinato l’arresto totale della transitabilità bloccando noi residenti in casa – continuano – se ci fosse stata un’emergenza potevamo rimanere a casa!”

La replica della Polizia Municipale di Palermo nel 2013

Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, il corpo di Polizia Municipale servizio mobilità e sicurezza, ha inviato un documento di risposta, datato 11 settembre 2013, in cui si legge: “in merito alla segnalazione da lei inviateci, si è provveduto ad informare i responsabili dei servizi operativi esterni, competenti per Circoscrizione, appartenenti allo scrivente corpo di Polizia Municipale, al fine di adottare interventi mirati alla risoluzione delle problematiche evidenziate”.

“Sono venuti i vigili per una settimana e il tutto andava meglio e poi tutto è tornato come prima” – dichiara un residente -.

I residenti della zona suddetta chiedono nuovamente che si intervenga e che sia presente una pattuglia fissa della polizia municipale a presidio e salvaguardia dello svincolo per tutelare la sicurezza di residenti e per riportare la viabilità allo stato ordinario.

